Putin v úterý navštíví Severní Koreu. Z KLDR bude pokračovat do Vietnamu

Do KLDR pozval Putina severokorejský vůdce Kim Čong-un, když byl loni v září na ruském Dálném východě. V Pchjongjangu ruský prezident nebyl od července 2000, píše Reuters.

Moskva v poslední době podniká kroky ke sbližování s politicky izolovanou diktaturou KLDR, od níž kromě jiného získala vojenské vybavení pro svou agresi vůči Ukrajině. Náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell minulý týden prohlásil, že tyto dodávky mají „významný dopad na situaci na bojišti“.

Méně jasné podle Campbella je, co Rusko poskytuje Severní Koreji, zemi, která čelí řadě sankcí OSN. Mohla by to být tvrdá měna, energie či kapacity, které KLDR umožňují rozvíjet jaderný a raketový program.