Rodiny rukojmích se ještě neradují. Izraelci stále neví, kdo z unesených přežil a kdy se vrátí domů

Protesty za propuštění rukojmích a zastavení bojů vystřídaly v izraelském Tel Avivu oslavy poté, co se izraelští představitelé domluvili s Hamásem na příměří. Přestože ujednání zahrnuje i propuštění veškerých zbývajících rukojmích, jejich rodiny se nechtějí radovat předčasně. Své pocity popisují jako „kontrolovaný optimismus." Tel Aviv 8:21 16. ledna 2025

„Nic nevíme. Je to děsivé,“ říká Josi Schnaider, bratranec ženy, která byla spolu se svými dvěma dětmi a manželem unesená Hamásem při bezprecedentním útoku na Izrael 7. října 2023. Celkem teroristická organizace odvlekla do Pásma Gazy 251 lidí, 94 z nich tam stále zůstává.

„Nevíme, jestli jsou na seznamu a jestli se vrátí domů v první fázi. Nevíme, jestli jsou naživu nebo ne,“ cituje ho stanice BBC.

Podle výpočtů BBC by mělo být 60 rukojmích stále naživu. Hamás je podle dohody propustí ve dvou fázích – v první, která potrvá šest týdnů a začne v neděli, se do Izraele vrátí 33 lidí, převážně žen, dětí a starých lidí. Výměnou za ně budou propuštěny stovky Palestinců držených v izraelských věznicích.

Zbytek rukojmích se vrátí v druhé fázi. Příměří musí ještě ve čtvrtek schválit izraelský kabinet.

„Nemám čas na emoce,“ líčí Jehuda Cohen, otec uneseného vojáka Nimroda. „Nemluvil jsem s ním 15 měsíců, neviděl jsem ho, neslyšel jsem ho… Bojuji o to, abych se mohl zase stát Nimrodovým otcem,“ dodává.

„Musíme vymyslet nové slovo, abychom popsali pocit, když se potká radost a obavy,“ říká Efrat Machikawová, která doufá k návrat strýce Gadiho. „Věřím, že Gadi bude v pořádku. Bude to nějakou chvíli trvat, ale dostane vřelé a dlouhé objetí. Společně to překonáme,“ doufá.

Příměří se povedlo dohodnout po 15 měsících, izraelský premiér Benjamin Netanjahu poděkoval za jeho zprostředkování americkému prezidentovi Joeu Bidenovi i jeho nástupci Donaldu Trumpovi. Na detailech ujednání se stále pracuje, návrat rukojmích by měla být však jen jedna část dohody. Na 42 dnů by měl platit i klid zbraní a izraelské jednotky by se plně měly stáhnout z Pásma Gazy.

V poslední fázi by se do země měly vrátit těla rukojmích, kteří nepřežili. Následně by se mělo začít s rekonstrukcí Gazy. V té podle Hamásem dosazeného ministra zdravotnictví zemřelo za dobu izraelských odvetných útoků 46 700 lidí. Většina Palestinců byla vysídlena a OSN již přes rok varuje, že mnoha obyvatelům hrozí hladomor.