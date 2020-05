‚Čísla se musí změnit.‘ Ruský gubernátor na nahrávce tlačí na podřízené, aby měnili data o koronaviru

Zprávy některých médií a odborníků ukazují, že údaje o počtu zemřelých a nakažených covidem-19 jsou v Rusku ohýbána a cíleně podhodnocována. Manipulaci s čísly naznačuje i v pondělí zveřejněná nahrávka z ruské Lipetské oblasti. Ve zvukovém záznamu je slyšet, jak tamní guvernér tlačí na své podřízené, aby data pozměnili. „V posledním měsíci se kolem statistik děje hodně podivných věcí,“ říká pro iROZHLAS.cz ruský novinář. Moskva 16:14 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na neproporčně nízký počet úmrtí v Rusku v porovnání s jinými zeměmi upozorňovala i další západní média, ruské úřady ale tvrdí, že je to díky rozsáhlému testování a časnému zachycení nakažených | Zdroj: Reuters

„Vaše čísla se musí změnit, jinak se bude o našem regionu smýšlet špatně,“ říká na nahrávce Igor Artamonov, gubernátor Lipetské oblasti ležící v jihozápadní části Ruska. Na dvouminutovém záznamu, který zveřejnil zpravodajský server Znak.com, gubernátor přesvědčuje své podřízené, aby změnili data o koronaviru, není ale jasné, o jaká čísla přesně jde.

„Ano, toto je určitě potřeba upravit, aby Moskva uvěřila, že u nás není 72,“ snaží se přesvědčit svého podřízeného. „Nerozumíte tomu, že nastal moment eskalace, že něčí hlava musí padnout?“ ptá se Artamonov, na jehož nahrávku upozornil i server Moscow Times.

Znak.com podřízeného identifikoval jako vicegubernátora oblasti Alexandera Ilina, který má na starost otázky zdravotnictví. Ten se po celou dobu snaží příkazům, aby „zadal číslo na klávesnici“, bránit. „Je to složitější než jedno kliknutí,“ oponuje gubernátorovi.

Pravost nahrávky později samotný Artamonov potvrdil, jeho slova na záznamu jsou ale podle něj médii špatně interpretována – ve skutečnosti se prý snaží podřízené přesvědčit, aby data uváděli „v souladu s fakty“. Jeho mluvčí pak tamním sdělovacím prostředkům vysvětlil, že na nahrávce je řeč o nízkém počtu provedených testů na koronavirus, a ne o počtu případů covidu-19 v regionu.

Na otázku serveru Znak.com, jestli budou jeho podřízení nějakým způsobem potrestáni, pokud podle něj s čísly manipulují, Artamonov odpověděl, že šlo o „běžnou pracovní situaci“ a v takovém případě by tam žádní úředníci nezůstali.

„U nás je prostě hodně špatných lidí, kterým se nelíbí, co se děje v regionu, a vytváří nějaké falešné příběhy. Ale to je běžná situace, takových je mnoho,“ uvedl gubernátor Lipetské oblasti.

Podhodnocování statistik

Podle oficiálních statistik bylo v Lipetské oblasti k úternímu ránu 1764 nakažených, z toho pět lidí zemřelo a 546 se uzdravilo. To je jen zlomek z celkových ruských statistik, podle kterých země eviduje víc než 362 tisíc případů nákazy a 3800 úmrtí. Řada odborníků a médií už v uplynulých týdnech nicméně upozorňovala na to, že skutečné počty mohou být výrazně vyšší.

Minulý týden to ukázal i případ Dagestánu, který patří mezi nejhůře postižené oblasti koronavirem v Rusku. V době, kdy kavkazská republika evidovala 3280 potvrzených případů covidu-19 a 27 úmrtí, totiž dagestánský ministr zdravotnictví Džamaludin Gadžiibragimov v rozhovoru s tamním blogerem připustil, že „se započtením nemocných na zápal plic“ jde o víc než 13 000 pacientů, z nichž 657 zemřelo.

„Myslím, že je to přesně případ pověstné laviny, kdy se to na jednom místě provalí a postupně se začne ukazovat, že to je problém i v dalších regionech, kde samozřejmě není zájem na tom reportovat správná čísla,“ uvedl minulý týden pro iROZHLAS.cz analytik z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček.

Podle odborníka na Rusko se tak Dagestán stal prvním místem, kde se cílené podhodnocování úřadů provalilo, podobných regionů v Rusku je ale víc. To pro iROZHLAS.cz naznačuje i novinář z ruského nezávislého serveru MediaZona Jegor Skovoroda.

„Lidé v Rusku nebyli těmito zprávami o Dagestánu zvlášť překvapení, protože se už předtím objevovaly informace a zvěsti o tamní poměrně katastrofické situaci. Byl to jeden z dalších důkazů, že vláda – zejména v jednotlivých regionech – se statistikami manipuluje,“ komentuje události z minulého týdne Skovoroda.

„V posledním měsíci se kolem statistik děje hodně podivných věcí. Například některé regiony – jako třeba Krasnodar – každý den reportují 97-99 nových případů covidu-19, ani jediný den neuvádí 100 nebo více případů. To vypadá hodně podezřele,“ podotýká také ruský novinář.

Až o 70 procent vyšší

Například deníky Financial Times a The New York Times s odvoláním na odborníky z ruské Prezidentské akademie národního hospodářství a veřejné správy už nicméně začátkem května napsaly, že skutečný počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 může být v Petrohradu o 70 procent a v Moskvě o 60 procent vyšší než oficiální statistiky. V úmrtním listu jsou nicméně jako příčiny úmrtí uváděny nemoci jako kardiovaskulární potíže, rakovina nebo selhání orgánů.

„Víme, že vláda publikuje jen statistiky úmrtí přímo způsobených covidem-19. Ostatní případy úmrtí, kdy lidé zemřeli například na rakovinu, ale zároveň měli koronavirus, v Rusku jako součást statistik zveřejňováno není. Dělá to jen pár regionů,“ říká pro iROZHLAS.cz Skovoroda.

Na neproporčně nízký počet úmrtí v Rusku v porovnání s jinými zeměmi upozorňovala i další západní média, ruské úřady ale tvrdí, že je to díky rozsáhlému testování a včasnému zachycení nakažených.

„Dá se říci, že existuje několik faktorů, pokud jde o neobvykle nízký počet mrtvých v Rusku, ale jen jeden z nich, o kterém úřady v Moskvě otevřeně psaly, nám umožňuje odhadnout, jak velké to podhodnocení je,“ uvedl v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa Michail Tamm z Moskevské státní univerzity s odkazem na zprávy zdravotnických úřadů v Moskvě, podle kterých se více než 60 procent zemřelých s koronavirem do statistiky obětí covidu-19 vůbec nezapočítává.

Koronavirová infekce je tak ruskými úřady považována za pouhý „katalyzátor“ pro vývoj jiných onemocnění, vysvětlil pro RFE/RL Tamm.