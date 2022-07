Ruské úřady usilují o uvěznění opozičních předáků za vystoupení proti válce. Cílí na aktivistu i poslance

Ruští prokurátoři ve čtvrtek navrhli soudům zavřít do vězení známého opozičního aktivistu a také poslance moskevského sněmu, který se postavil proti Ruskem vedené válce proti Ukrajině, uvedla v pátek agentura Reuters. Ta tyto soudní procesy označila za známku, že represe Kremlu proti disentu pokračují a sílí. Moskva 5:40 8. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel ruské pobočky organizace Otevřené Rusko Andrej Pivovarov | Foto: Kommersant Photo/Alexander Miridonov | Zdroj: Reuters

Andrej Pivovarov stával v čele Otevřeného Ruska, organizace vytvořené někdejším olicharchou a později nejznámějším ruským vězněm Michailem Chodorkovským. Agenti tajné služby loni Pivovarova doslova vytáhli z letadla, odlétajícího z Petrohradu do Polska. Prokurátoři nyní soudu v Krasnodaru na jihu Ruska navrhli, aby aktivistu poslal na pět let vězení za řízení „nežádoucí organizace“. To je v Rusku od roku 2015 trestný čin. Pivovarov před soudem obvinění odmítl a zdůraznil, že kriminální vyšetřování začalo až dva dny poté, co se Otevřené Rusko samo rozpustilo.

Rusko ještě nic vážného na Ukrajině nezačalo, prohlásil Putin. Západ podle něj prohrál Číst článek

Pivovarov je souzen v Krasnodaru, protože zde svého času podporoval nezávislé kandidáty.

Otevřené Rusko, které podle svého zakladatele Chodorkovského, usilovalo o právní stát, poctivé volby, dělbu moci, nezávislou justici, svobodu slova a lidská práva, loni oznámilo, že své aktivity v Rusku ukončuje. Své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že chce své členy ochránit před rizikem uvěznění.

U soudu v Moskvě prokurátor navrhl potrestat moskevského poslance Alexeje Gorinova sedmi lety vězení za šíření úmyslně nepravdivých informací o ruské armádě, protože během březnového jednání o dětské umělecké soutěži poznamenal, že na Ukrajině „děti umírají každý den“. V dubnu byl zatčen. Při jednání soudu minulý měsíc držel v rukou plakátek s nápisem „Jsem proti válce“.

Moskva postavila nezávislé debaty o své „speciální operaci“ proti Ukrajině mimo zákon, a to včetně výrazů „válka“ či „invaze“, připomněl Reuters.

Ruské úřady také vydaly zatykač na publicistu Ilju Krasilščika z nezávislého serveru Meduza, kterému se na počátku března podařilo vycestovat do ciziny. Ruská média spojují Krasilščikovo stíhání s jeho vyjádřením v sociálních sítích, jak jím otřásly zprávy o masových popravách civilistů na kyjevských předměstích, okupovaných na počátku války ruskými vojáky.