Rusko ztrácí vojenskou sílu v Sýrii. Lodě odvážejí vybavení ze základny v Tartúsu, ukazují snímky

Do syrské metropole Damašku v úterý dorazili zástupci Moskvy. Jednat mají s novou syrskou vládou. Koncem minulého týdne zakotvily v syrském přístavu Tartús ruské nákladní lodě Sparta a Sparta 2. Podle satelitních snímků začaly lodě nakládat těžkou techniku z ruské vojenské základny. Deset let poté, co Kreml poslal své vojáky na pomoc režimu Bašára Asada, tak ruské jednotky definitivně odcházejí. Damašek/Moskva 17:21 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ruská loď Sparta II v Turecku (foto z roku 2022) | Foto: Yoruk Isik | Zdroj: Reuters

O čem přesně bude dvojice ruských zástupců, náměstek ruského ministra zahraničí a zmocněnec Kremlu pro Sýrii, v Damašku jednat, není známo. Co je na tom ale zajímavé, je, že se jedná o skutečně první oficiální delegaci Ruska po pádu Bašára Asada. Je zcela zjevné, že osud ruských vojenských základen, ať už je to přístav v Tartúsu nebo letecká základna v Latákii, bude jeden z naprosto klíčových bodů programu.

Ze satelitních snímků přístavu Tartús vyplývá, že někdy koncem minulého týdne dvě lodi, které předtím byly v mezinárodních vodách a několik týdnů dokonce tam vyčkávaly, tak najednou přistály.

Na snímcích jsou také vidět kontejnery i těžká dopravní technika a že jedna z lodí už odjela. Počet kontejnerů na molu výrazně klesl, takže se očekává, že zbytek bude naloděn na tu druhou nákladní loď.

Ať už syrsko-ruská jednání dopadnou jakkoliv, tak to bude znamenat pro Rusko ztrátu obou základen, přestože Moskva deklarovala záměr si základny ponechat.

Nové syrské úřady sice říkají, že by se za nějakou příslušnou částku mohly domluvit, ale určitě to znamená, že jako vojenská síla ruská armáda v Sýrii přestává existovat.

Možná by jim základny mohly pomoci v logistických cílech, protože například letecká základna v Latákii fungovala jako tranzitní pro operace ruské armády v Africe, ať už v Libyi nebo v Středoafrické republice. A pokud by Rusové o toto letiště přišli, tak by to logistiku výrazně zkomplikovalo.