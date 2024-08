Ruský důstojník, odsouzený za vraždu Ukrajinky, se vrátil na frontu. Za mřížemi měl strávit jedenáct let

Ruský podplukovník Irek Magasumov, kterého v červnu ruský vojenský soud poslal na 11 let do vězeňského tábora za vraždu osmnáctileté Ukrajinky, se už o měsíc později znovu ocitl na ukrajinském bojišti. Uvedl to v pondělí na svém webu ruský list Kommersant s odvoláním na server Tatar-Inform a na video zveřejněné na sociálních sítích. Moskva 19:23 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na frontu se vrátil Rus odsouzený za vraždu osmnáctileté Ukrajinky v Luhanské oblasti (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Záběry zachycují Magasumova, přezdívaného v jednotce „Bizon“, při výslechu zajatého ukrajinského vojáka, dodal deník.

„Vojáci jednotky Štorm dobyli pozice nepřítele u Avdijivky a zajali několik vojáků ukrajinských ozbrojených sil. Upozorňujeme, že první výslech na linii dotyku s nepřítelem vede náš soudruh zvaný Bizon! Vrátil se do speciální vojenské operace a pokračuje v plněné své vojenské povinnosti na nejnebezpečnějších úsecích fronty, společně přibližujeme vítězství,“ napsal k záběrům od východoukrajinského města Pokrovsk zpravodajský kanál, jehož ruský název by se dal do češtiny přeložit jako Vzteklí psi.

Kommersant připomněl, že podle vyšetřovatelů Magasumov loni v srpnu v okupovaném Luhansku spolu s dvěma dalšími důstojníky oslavoval vyznamenání – o deset dní dříve dostal zlatou hvězdu Hrdiny Ruska.

V místním baru se k nim připojily dvě místní dívky. Jedna z nich poprosila vojáky, aby ji nechali vystřelit z pistole, a tak se společnost vydala z baru do uličky, kde zaznělo několik ran. Osmnáctiletá dívka byla zasažena do hrudi a zakrátko vykrvácela.

Krasikov sloužil u elitní jednotky Alfa v FSB, doznal Kreml. Odsouzeného propustili během výměny vězňů Číst článek

Druhá dívka tvrdila, že její kamarádku zastřelil právě Magasumov. Podplukovníkův podřízený při výslechu nejprve uvedl, že podplukovník náhodou zasáhl dívku, když přebíjel zbraň, ale později výpověď odvolal, napsal dříve Kommersant.

Magasumov v závěrečném vystoupení žádal soudce, aby mu neodebral vojenskou hodnost, protože je „odhodlán bránit vlast“ bez ohledu na verdikt a domnívá se, že „nejužitečnější bude na frontové linii“.

Velení jednotky, u které sloužil, žádalo soud, aby vyměřil podmíněný trest vzhledem k „vojenské službě ve zvláštním období“, tedy v době války proti Ukrajině. Za podplukovníka se u soudu přimlouval také gubernátor sibiřské Kemerovské oblasti a poslanec Alexandr Chinštejn z vládní strany Jednotné Rusko, napsal server Mediazona.

Posádkový soud v Luhansku letos v červnu zbavil podplukovníka titulu Hrdiny Ruska, ale hodnost mu ponechal, dodal Kommersant.