Žena dvakrát během pár dnů překonala bezpečnostní opatření na letišti v USA. Jednou se dostala do letadla

Jako ze špionážního filmu. Ženě se na letišti v americkém Seattlu dvakrát během pár dnů podařilo překonat bezpečnostní kontroly. Ani v jednom případě přitom neměla letenku. A poprvé se dokonce dostala až do letadla. Policie ji zatkla za nedovolené vniknutí na cizí pozemek. Informoval o tom server USA Today. Identitu 33leté ženy úřady nezveřejnily. Seattle 10:31 3. ledna 2025

Policisté na mezinárodním letišti Seattle-Tacoma ženu zatkli dvakrát během jednoho týdne. Poprvé zvládla obejít bezpečnostní kontroly a bez letenky nastoupila 24. prosince do letadla společnosti Delta Air Lines směr Honolulu, popisuje server USA Today.

Mluvčí letecké společnosti potvrdil, že při popojíždění po ranveji, kdy se airbus chystal ke startu, objevili pasažérku bez letenky. Pilot proto musel stroj otočit a vrátit se. Kvůli tomuto incidentu pak měl let 487 dvě a čtvrt hodiny zpoždění, protože všichni cestující se museli znovu podrobit kontrole.

Mluvčí bezpečnostní služby letiště uvedl, že žena obešla kontroly, kde se ověřuje totožnost cestujících a jejich oprávnění pro nástup do letadla. Podrobila se ale standardní kontrole, kdy u sebe neměla žádné zakázané předměty.

„Je docela děsivé, že se někdo mohl jen tak proplížit do letadla přes dvě bezpečnostní kontroly,“ zhodnotil jeden z cestujících v letadle Brady Bly pro seattleskou stanici KIRO 7. Policisté ženu zadrželi kvůli nedovolenému vniknutí na cizí pozemek.

O tři dny později ale ženu na letišti zatkli znovu. Opět se jí bez letenky podařilo dostat do zabezpečené části letiště. Server USA Today uvedl, že údajně chtěla na letišti vyzvednout svou sestru. Nedokázala ale uvést informace o letu své blízké příbuzné. Jak se ženě podařilo obejít bezpečnostní procedury, úřady vyšetřují.

Tento incident nebyl v posledních měsících jediný. V listopadu přistál let společnosti Delta Air Lines z New Yorku do Paříže s černou pasažérkou na palubě. Také jí se podařilo obejít dvě bezpečnostní kontroly.