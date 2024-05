Slovenský ministr vnitra po atentátu: buď ho dohoní politická odpovědnost, nebo mocensky posílí

Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok je jedním z nejvýraznějších členů současné slovenské vlády, dlouhodobě je pravou rukou Petera Pellegriniho a hlavním favoritem na to, že jej vystřídá v čele strany Hlas. Nyní však čelí výzvám k rezignaci, z titulu své funkce má totiž pod sebou jak ochranku, tak policii, na něž se snáší po atentátu na premiéra Roberta Fica (Směr) značná kritika. Vinu svou i svých podřízených ale Šutaj Eštok zatvrzele odmítá. Bratislava 6:20 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odborníci kritizují chování premiérovy ochranky v momentu útoku na předsedu vlády, renomé bezpečnostních složek nepomohly ani flagrantní úniky citlivých materiálů.

K atentátu na premiéra Fica došlo minulou středu, brzy po útoku se na sociálních sítích objevilo video se zadrženým atentátníkem, kterého návodnými otázkami „vyslýchal“ neznámý muž na chodbě a natáčel si ho u toho. Zraněný útočník na 21vteřinovém záznamu mimo jiné říká, že nesouhlasí se současnou vládou.

Denník N zjistil, že video na policejní stanici v Handlové nahrál příslušník ochranky. Zřejmě i ten samý člověk pak vyfotil i občanku útočníka, která se krátce po útoku začala šířit na sítích. Na veřejnost se pak dostala i premiérova zdravotní zpráva.

„Úniky z policejního prostředí vytvářely v prvních hodinách po atentátu absolutní chaos,“ popsal Jakub Filo z deníku SME, který byl minulou středu v Handlové. „Dívali jsme se zvenčí na budovu, ve které byl zadržený střelec a v tom momentu konspirační kanály a Daniel Bombic zveřejňovali video zevnitř budovy. To bylo absolutně nepochopitelné. “

Ministr Šutaj Eštok opakovaně řekl, že ho úniky mrzí.

Vpravo slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) po boku ministra obrany Roberta Kaliňáka (Směr) | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Úniky k extrémistovi

Jedním z prvních, kdo citlivé materiály šířil, byl Daniel Bombic. Trestně stíhaný antisemita a konspirátor dlouhodobě žijící v Londýně, kde se skrývá před trestním stíháním. Je na něj vydáno několik mezinárodních zatykačů. Hlavně za to, jak během pandemie zveřejňoval mobilní čísla nebo adresy lékařů a hygieniků, kteří se podíleli na proticovidových opatřeních.

Bombic je fanouškem současné vládní koalice, na jeho youtubovém kanálu v minulosti vystoupili Robert Kaliňák, Ľuboš Blaha (oba Směr), Andrej Danko, Tomáš Taraba (oba SNS), před rokem jako opozičník za ním zavítal i Robert Fico a před dvěma měsíci i ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.

Kvůli těmto kontaktům na nejvyšších místech i zveřejnění citlivých materiálů o útočníkovi existují obavy, že má Bombic přímé kontakty na policii.

Ministr na hraně

Hned den po atentátu musel Šutaj Eštok odpovídat na otázku, zda nezvažuje konec ve funkci. Řekl sice, že není „přilepený k ministerské stoličce“, o odchodu ale neuvažuje a jakoukoliv novinářskou otázku na toto téma bere jako útok vůči své osobě a provokaci.

K odstoupení jej začala vyzývat část opozice, nejhlasitěji tradičně šéf hnutí Slovensko (dříve OĽaNO) Igor Matovič. „Jaký větší důkaz selhání ministra vnitra ještě potřebujeme? V jiném demokratickém státě by ministr vnitra po takovéto události podal demisi automaticky,“ prohlásil Matovič.

Podporu má ministr vnitra u nynějšího lídra vládní koalice Kaliňáka, kterému jde primárně o stabilitu kabinetu. „Výzvy k jeho odstoupení vnímám jako nepochopení celé situace,“ uvedl Kaliňák opakovaně.

Ministři obrany Robert Kaliňák (vlevo) a vnitra Matúš Šutaj Eštok | Zdroj: Reuters

Dle komentátorky deníku SME Nataši Holinové je ale otázka odstoupení Šutaje Eštoka zcela na místě.

„Logicky se vznáší ve vzduchu od první chvíle. Téměř dokonaný pokus o vraždu premiéra vzbudil širokou a hlubokou diskusi o selhání ochranky. Politická odpovědnost za jakékoliv selhání je na ramenou Šutaje Eštoka, dočista vyděšeného už jen z té představy. Řekněme, že by přesvědčivé množství odborníků řeklo, že útoku by nezabránil ani anděl strážný. S tím by se dalo ještě smířit. To se však nedá tvrdit o ‚uniklých‘ materiálech,“ zhodnotila.

Kromě vlastní rezignace odmítá Šutaj Eštok zatím vyvodit odpovědnost i u svých podřízených. Pod palbu kritiky se dostal šéf ochranky Pavol Krejčí, kterého do funkce ředitele Úřadu pro ochranu ústavních činitelů jmenoval právě Šutaj Eštok. Krejčí byl okresním předsedou Hlasu v jednom z bratislavských obvodů a v zářijových parlamentních volbách za stranu i kandidoval.

„Zachránili život premiérovi a lidem, kteří byli kolem. Odmítám, aby se vina přenášela na ochranku. Plně stojím za šéfem Úřadu pro ochranu ústavních činitelů,“ brání ministr podřízeného ještě před tím, než mohlo dojít k prošetření chování ochranky.

To přitom kritizují mnozí odborníci. „Když vyjde čtyři nebo pět ran, tak někdo je vinen. Ochranka asi v pořádku není. Neviděl jsem, že by někdo skočil před premiéra,“ komentoval například bývalý šéf ochranného úřadu Juraj Zábojník záběry z útoku na Fica.

Premiér Robert Fico (Směr) zdraví místní obyvatele při příjezdu na zasedání vlády v Handlové | Zdroj: Profimedia

Eštokovy zmatky

Ministr vnitra se také od minulého týdne nevyjadřuje zrovna bezchybně. Na první tiskové konferenci po atentátu se sice snažil klidnit emoce, zároveň se však dopustil výroku, že je Slovensko „na prahu občanské války“.

Zmatky způsobil i způsob informování o průběhu vyšetřování. Slovenská prokuratura totiž na případ ihned po útoku uvalila informační embargo, vyšetřování nekomentovala ani policie, detaily o případu tak sdělují hlavně Šutaj Eštok a Kaliňák.

Ministr vnitra nejprve říkal, že atentátník byl „osamělý vlk“ a že na premiéra zaútočil z politických důvodů. O pár dní později už měla ale policie podezření na komplice.

Ve středu pak odlišné verze musel vysvětlovat generální prokurátor Maroš Žilinka, který říkal, že vyšetřovatelé a prokurátoři pracují se všemi vyšetřovacími verzemi a nesoustředí se jen na jednu nebo dvě. „Zdržme se spekulací a předčasných závěrů,“ podotkl.

Nový šéf Hlasu?

Stejně jako je Kaliňák dlouholetou politickou pravou rukou premiéra Fica, takže je přirozené, že jej aktuálně zastupuje, podobně lze mluvit i o Šutaji Eštokovi a Peteru Pellegrinim.

Předseda Hlasu je zvoleným prezidentem a za pár týdnů tak pozici v čele strany předá některému ze svých nástupců, právě Šutaj Eštok je na toto místo hlavním favoritem. Podle zjištění Aktualit.sk jej Pellegrini preferuje před druhým možným uchazečem, ministrem práce Erikem Tomášem.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok | Zdroj: Profimedia

„Je mediálně zřejmě nejaktivnějším a nejviditelnějším ministrem Hlasu. V médiích ho bylo dost ještě předtím, než začal spolu s Kaliňákem po atentátu tvořit dvojici nejdůležitějších lidí ve státě,“ popsal komentátor Aktualit.sk Martin Behul.

Vystudovaný právník Šutaj Eštok jde slovenskou politikou po boku Pellegriniho už dekádu. Když byl ministrem školství, působil jako ředitel odboru vnitřní správy ministerstva, když byl vicepremiér, zastával post generálního tajemníka jeho úřadu a v letech 2018–2020, když byl Pellegrini premiérem, byl Šutaj Eštok vedoucím úřadu vlády.

Po parlamentních volbách 2020 a odchodu do opozice Pellegriniho následoval ze Směru a byl jedním z prvních členů jeho nové strany Hlas. Jako generální manažer strany je součástí jejího nejužšího vedení.

vedení Hlasu Peter Pellegrini – předseda

Zuzana Dolinková – místopředsedkyně

Denisa Saková – místopředsedkyně

Erik Tomáš – místopředseda

Richard Raši – místopředseda

Matúš Šutaj Eštok – generální manažer

Po loňských parlamentních volbách se stal ministrem vnitra. Na tuto pozici se připravoval už dopředu, kdy v kampani například elitním policejním vyšetřovatelům dopředu vzkazoval, ať si „sbalí věci“ a sliboval revizi dosavadních vyšetřování.

Po nástupu na ministerstvo svá slova dodržel a zhurta se pustil do práce. Prakticky ihned vyměnil policejního prezidenta a postavil mimo službu vyšetřovatele velkých korupčních kauz, kteří řešili i kauzy politiků či podnikatelů blízkých současné vládní koalici.