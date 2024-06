Velvyslankyně: Humanitární pauzy v Gaze mají zlepšit distribuci pomoci. Kamionů tam jezdí více méně dost

Izraelská armáda ohlásila částečné omezení svých operací v jižní části Pásma Gazy. Zastaví je v přesně vymezené oblasti až do odvolání každý den na 11 hodin. Nejde ale o příměří. „Je to snaha Izraele usnadnit dodávky humanitární pomoci do jižní části Pásma Gazy," přibližuje pro Radiožurnál velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Rozhovor Praha 19:23 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní vůz z humanitární pomocí pro Pásmo Gazy | Foto: Army Central | Zdroj: Reuters

Za příměří se tento krok Izraele označit nedá, je to tak?

Nedá se to označit za příměří, je to pouze snaha Izraele usnadnit dodávky humanitární pomoci do jižní části Pásma Gazy.

Izraelská armáda tvrdí, že taktické přestávky zavedla od soboty. Je potvrzené, že ve vymezené oblasti je teď opravdu klid zbraní?

To já v tuto chvíli potvrdit nemůžu, protože přímo informace z místa nemám. Já mám pouze ty zprávy, které vydává izraelská armáda IDF nebo izraelské oficiální zdroje.

Pokud toto považujete za potvrzení, tak ano – v přesně vymezených koridorech v oblasti jihu Pásma Gazy by měla být v přerušena vojenská činnost. To neznamená, že vojenské operace neprobíhají mimo vyznačené koridory.

Jak velká je oblast částečného klidu zbraní a podle čeho ji izraelská armáda vymezila?

Izraelská armáda ji vymezila v oblastech, kudy vedou nejzásadnější trasy kamionové dopravy. To znamená, že to bude od přechodu Kerem Šalom na jihu Izraele směrem k egyptské části hranice a potom podél hranice Pásma Gazy s Egyptem s možností sjezdu z tohoto koridoru do vnitřní části Rafahu.

Oblast nebude logicky příliš velká, ale mělo by to stačit k posílení zásobování.

Při vymezení oblasti vycházela izraelská armáda třeba z konzultací s OSN a jejími organizacemi, které v Pásmu Gazy pomáhají?

Izrael s OSN a dalšími organizacemi konzultuje neustále prostřednictvím speciální jednotky, která má na starosti spolupráci s civilním obyvatelstvem v Gaze a dodávky.

Domnívám se, že Izrael to zároveň konzultoval i se Spojenými státy. Tlak na zvýšení humanitární pomoci, který Izrael bere vážně, přichází ze Spojených států. Domnívám se, že Izrael bude chtít vyhovět představě, kterou o humanitární pomoci Spojené státy mají.

Distribuce pomoci

Kolik lidí a v jakých podmínkách teď v jižní části Pásma Gazy žije?

Nedá se to říct úplně přesně, zřejmě tam zůstalo 100 až 200 tisíc obyvatel. Kolem milionu obyvatel, kteří na začátku operace v této oblasti žili, se přesunulo zejména do humanitární zóny poblíž moře na sever od Rafahu.

Podle jedné z humanitárních organizací OSN, která působí v Gaze, se v květnu průměrný počet nákladních aut s pomocí denně pohyboval kolem 97, což je necelá pětina stavu před loňským říjnem, tedy před teroristickým útokem Hamásu na území Izraele. Jak významně by omezený klid zbraní mohl pomoci?

Zaprvé bych chtěl říct, že udávaná čísla nejsou úplně přesná, zejména když se srovnává s tím počtem kamionů, které jezdily do Gazy před 7. říjnem. Do toho se totiž počítají nejen kamiony s potravinami a humanitární pomocí, ale i kamiony se stavebním materiálem a s dalšími potřebami, které tam teď logicky nejezdí.

Čísla se ještě liší podle toho, zda se započítává pouze pomoc, která přichází přes organizace OSN, nebo zda je započítávána i pomoc, která přichází přes různé soukromé organizace včetně různých arabských dárců.

Kamionů je tedy pravděpodobně více, než je uváděno ve statistikách OSN. Nicméně domnívám se, že humanitární pauzy mají sloužit přesně k tomu, aby se potravinová a základní humanitární pomoc mohla bezpečně rozdělovat.

Počet kamionů, který může přejít, je zřejmě více méně dostatečný, ale problém je s distribucí. Tyto humanitární pauzy mají sloužit k tomu, aby pomoc mohla být distribuována bezpečně potřebným.