Vztah s Ruskem je důležitý, ale komunikace zůstává extrémně náročná, říká americká náměstkyně

„Partnerství mezi Spojenými státy a Českou republikou ještě nikdy nebylo tak silné, jako je nyní," popisuje pro iROZHLAS.cz Sonata Coulterová, náměstkyně pro evropské a euroatlantické záležitosti amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena. Toto spojenectví se podle ní projevuje v pomoci Ukrajině, i silném proizraelském postoji. V rozhovoru zmiňuje také potřebu neopomíjet komunikaci s Ruskem a mít v Moskvě velvyslance. Rozhovor Praha 6:00 12. listopadu 2023

Jak to vypadá s americkou pomocí Ukrajině? Senát, v němž čeká na schválení finanční balíček, nově vede v roli předsedy republikán Mike Johnson. Podle toho, co o něm zatím víme, se staví proti dalším dodávkám zbraní Ukrajině…

Prezident Joe Biden to řekl jasně: Spojené státy jsou pevně odhodlány pomoci Ukrajině v boji proti ruské nevyprovokované agresivní válce. Co je pozoruhodné, je ta mezinárodní koalice, která se nám podařila vytvořit.

Sonata Coulter Náměstkyně pro evropské a euroatlantické záležitosti amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena.

Coulter má na starosti středoevropský region a pro první zahraniční cestu ve funkci si zvolila Česko.

Přijela na pozvání Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, zúčastnila se akce s názvem „Taking Stock of Transatlantic Relations“ pořádanou spolu s Atlantic Council a Americkým velvyslanectvím v Praze v rámci konference Transatlantic Policy Forum. Setkala se také s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti).

Třeba Česká republika byla klíčovým spojencem a lídrem v reakci na potřeby Ukrajiny. A to nejen s ohledem na přijetí nejvíce ukrajinských uprchlíků na obyvatele, ale také při vojenských dodávkách. Toto je jedna z mnoha oblastí, ve které Spojené státy a Česká republika stojí jako silní spojenci.

Můžete americkou pomoc vyčíslit?

To asi nedokážu, ale znovu zopakuji, že USA jsou pevně odhodlané pomoci Ukrajině. Aktuálně probíhají v Kongresu diskuse o tom, jak by další pomoc měla vypadat, je to živá konverzace. Ale mohu vás ujistit, že je velmi silné pochopení, že musíme podporovat Ukrajinu a to taky budeme dělat.

Ptám se na to proto, že Spojené státy jsou největším donorem pomoci Ukrajině. Nemůže tomu zablokovaná situace uškodit?

Ve Spojených státech jsme hrdí na to, jakou pomoc jsme nabídli Ukrajině. Jedním bodem, který se snažíme vnášet do aktuální konverzace a chceme, aby tomu Američané porozuměli, je, že v tom nejsme sami.

Faktem je, že závazky našich spojenců v NATO jsou obrovské a významné. Když se podíváme na humanitární pomoc, jsou od těchto zemí dvojnásobné, než co poskytuje Amerika. Chci tím říct, že to není jenom americká zásluha, není to otázka pouze pro Spojené státy, je to skutečně globální spojenectví a myslím, že to tak i zůstane.

Důležitost vztahu s Ruskem

Jak komunikují Spojené státy s Ruskem? Jste v nějakém spojení s ruskými úřady?

Bilaterální komunikace s Ruskou federací je extrémně náročná. Komunikace s ruskými úřady je nepravidelná. A to přestože Spojené státy jsou odhodlané zachovat komunikační kanály pro diplomatický dialog. Myslíme si, že je důležité mít možnost mluvit s Rusy o věcech, které jsou klíčové. Ale nemám pocit, že by ruské autority sdílely tento pohled.

Je v Moskvě americké zastoupení?

Ano, máme amerického velvyslance v Moskvě, máme tam diplomatickou misi, je tam naše ambasáda. Rusové také mají svou ambasádu ve Spojených státech.

Přestože bilaterální vztahy nejsou takové, jaké byly dřív – z očividných důvodů – Spojené státy věří v důležitost zachovávání možností pro diplomatický diskurz. Když totiž mluvíte s partnery, může to pomoci zmírnit prostor pro nepochopení nebo nedorozumění.

Mít ambasádu v Rusku nebo ruskou ambasádu v některém státě na Západě, to je jedna věc. Druhá je ale mít velvyslance přímo na místě. Třeba v České republice probíhá nyní čilá debata o tom, jestli by měl do Moskvy zamířit nový velvyslanec. Jak se na to díváte vy?

Jakou diplomatickou reprezentaci na místo vyslat, to je něco, co si musí každá vláda rozhodnout sama. Budu mluvit za Spojené státy: za nás je to tak, že i když teď nejsme v pozitivním stadiu, vztah s Ruskem je zkrátka důležitý. Což je důvod, proč máme velvyslance v Moskvě.

Jaké jsou nevýhody nepřítomnosti velvyslance?

Myslím si, že rolí diplomata v jakékoliv zemi je naučit se více o státě, ve kterém působí. Aby pak politici v hlavních městech mohli co nejlépe porozumět tamní kultuře. Pokud nemáte diplomaty na místě, ztrácíte perspektivu, která je velmi důležitá při formování politik.

Jednotný postoj k Ukrajině

Předpokládáte, že se to v nějaké době zlepší? Nebo to závisí na tom, že Rusko nejprve musí prohrát válku na Ukrajině?

Čím si jsme jistí, je to, že Rusko se musí zodpovídat za invazi na Ukrajinu. Z vyjádření ruského kabinetu je zřejmé, že z jejich strany na toto téma není v současnosti možné vést jakékoliv debaty. Ale Rusko musí respektovat mezinárodní právo a normy.

Sonata Coulter během rozhovoru pro iROZHLAS.cz | Foto: Petr Doležel / Americké velvyslanectví v Praze

Mohou diplomaté něco hmatatelného v této fázi změnit? Když se podívám na situaci na bojišti, postup Ukrajinců není zásadní, ani Rusové se nijak zvlášť neposouvají, spíš se zdá, že konflikt zamrzá. Vidíte ale nějaké diplomatické páky, kterými by se dalo na Rusko působit?

Nejsem vojenský stratég ani expert, ale co vím je to, že role diplomatů a konverzace, které vedeme, jsou absolutně zaměřené na podporu Ukrajinců. To je něco, v čem jsem přesvědčená, že jsme silní a jednotní.

Děláme to tak ve Spojených státech, spolu s protějšky v České republice, ale neposiluje to pouze alianci mezi našimi dvěma zeměmi, odehrává se to také mezi dalšími evropskými zeměmi, napříč spojenectvím v rámci NATO.

Mluvíte o spojenectví v rámci NATO. V Praze jste se setkala s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), diskutovali jste možný vývoj ať už v dodávkách nebo vývoji války na Ukrajině?

Pokud by měla být jedna věc, kterou ruská nevyprovokovaná válka proti Ukrajině udělala, je to demonstrace neuvěřitelné síly transatlantického spojenectví a vztahů, které máme.

Spojené státy a Česká republika sdílí společné kroky. Vnímáme, že to není pouze otázka, která se dotýká Ukrajinců, ale vztahuje se na evropskou a transatlantickou bezpečnost. Mohu vás ujistit, že v USA oceňujeme nejen kooperaci a partnerství s Českem, když jde o podporu Ukrajiny, ale spojenectví jako takové, protože silnější ještě nebylo.

Podpora Izraeli

Dokáže Západ udržet pozornost a podporu ve dvou válkách, které se odehrávají najednou? V únpru to budou dva roky, co začala ruská invaze na Ukrajinu, před měsícem zase Hamás zaútočil na Izrael.

Bez debat to je extrémně náročné období. Ale Spojené státy a naši spojenci budou pokračovat v podpoře obou konfliktů.

Uvědomuju si, že ministr Lipavský byl prvním západním politikem, který navštívil Izrael, je to velká demonstrace české podpory a závazkem vůči izraelskému lidu. Společně jsme na schůzce diskutovali nejen nutnost podpory Izraele, ale také potřebu ujištění, že obyvatelům Gazy se dostane humanitární pomoci.

Řekla byste tedy, že podpora Izraele z americké i české strany a zároveň závazek nadále podporovat Ukrajinu, je něco, co spojuje USA a Česko?

Vím, že tohle máme společné. Spojené státy a Česká republika zažívají nejhlubší vztah, který kdy měly. Vidíme to nejen na podpoře Izraele nebo Ukrajiny, projevuje se to také na obranné spolupráci. České rozhodnutí nakoupit F-35 (americké bojové letouny, pozn. red.) je významné, znamená nejen nákup nejlepších technologií, zároveň to napomohlo potvrdit obranné partnerství, které jsme budovali dekády.

Také pracujeme na energetické spolupráci. V běhu je tendr na dostavbu jaderné elektrárny. Za Spojené státy věřím, že Westinghouse má nejlepší nabídku. Ale samozřejmě konečné rozhodnutí bude na české vládě.