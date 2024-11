Svět bude nebezpečnějším místem, soudí kvůli Trumpově nepředvídatelnosti Žantovský

Budoucí americký prezident Donald Trump už je v kontaktu s dalšími světovými lídry, přesto není jasné, co lze od jeho druhého mandátu čekat. „Analyticky nelze dojít k jinému závěru, než že svět bude nebezpečnějším místem,“ usuzuje pro Český rozhlas Plus Michael Žantovský, bývalý český velvyslanec ve Spojených státech a člen prezidentova poradního sboru pro zahraniční otázky. Osobnost Plus Praha 19:46 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prezident Trump už hovořil nejen s premiérem Petrem Fialou (ODS), ale podle deníku Washington Post i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ačkoliv to popírá mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov i sám budoucí americký prezident.

„Máme teď problém, že se obvykle spoléháme ve zpravodajství ze Spojených států na mainstreamová média a ta nemají tak silné informační kanály k nově zvolenému prezidentu Trumpovi. Takže nevíme, jestli k tomu rozhovoru skutečně došlo,“ říká Žantovský o hovoru příštího amerického prezidenta s hlavou státu zodpovědného za jednu z největších současných bezpečnostních krizí.

Právě zvolení Trumpa bude mít celkově na světovou bezpečnost podle bývalého diplomata negativní dopad. „Analyticky nelze dojít k jinému závěru, než že svět bude nebezpečnějším místem,“ varuje.

„To souvisí s jednou vlastností Donalda Trumpa, která může být v některých situacích i výhodou, ale v některých je velkou nevýhodu – a to je nepředvídatelnost. A nepředvídatelný svět je nebezpečnější svět,“ pokračuje.

Nepochybně to podle něj má vliv i na konflikt na Ukrajině. „Amerika se klidně může stáhnout z konfliktu Ruska s Ukrajinou, ale to neznamená, že se z něj stáhne Rusko,“ dodává Žantovský a varuje, že Kreml je odhodlaný dosáhnout svých vojenských cílů

„Svět činí bezpečnější, když se velmoci na něčem dohodnou a když s tím velká část mezinárodního společenství souhlasí. Ale od tohoto bodu jsme, myslím, velmi vzdálení,“ soudí.

Amerika s Trumpem v čele

Trumpovo působení ovlivní podle Žantovského Spojené státy, i co se týče vnitřní politiky, Republikánská strana bude mít pravděpodobně moc nad oběma komorami Kongresu a už teď má jistý Bílý dům a vliv v americkém nejvyšším soudu. „Bude to období totální republikánské moci,“ říká.

„Co slyšíme z Trumpova týmu, znamená, že on chce využít této situace, aby prosadil svoji agendu co nejrychleji, co nejenergičtěji a v co největším možném rozsahu. To bude znamenat ve Spojených státech samozřejmě obrovské změny,“ uvádí bývalý diplomat.

Podle něj lze čekat změny migrační a obchodní politiky i politik v oblasti životního prostředí.

„Je možné, že bude docházet i ke změnám, které se týkají pohledu na lidská práva některých skupin a tak dále. A některé z těchto změn se už mohou dotýkat parametrů liberální demokracie, tak jak ji známe. A to už by byla změna velmi závažná,“ připomíná.

Přesto ale nečeká, že by Spojené státy po Trumpově mandátu prošly zásadní změnou. „Myslím, že americký politický systém je velmi robustní a že by se radikálním změnám bránil na celé řadě úrovní,“ věří Žantovský.

Jaké budou dopady Trumpovy vlády na levicovou část americké populace? Ovlivní jeho brzdění environmentálních politik i evropský Green Deal? A které globální změny budou s nástupem Donalda Trumpa nejdůležitější? Poslechněte si celou Osobnost Plus s Barborou Tachecí, audio je v úvodu článku.