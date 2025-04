Světový potravinový program OSN pozastavuje kvůli nedostatku financí plán pro podvyživené

Světový potravinový program (WFP) tento týden kvůli nedostatku financí pozastavil program zaměřený na pomoc 650 000 podvyživeným ženám a dětem v Etiopii. Informuje o tom v úterý agentura Reuters, podle níž milionům dalších lidí hrozí ztráta přístupu k humanitární pomoci. Ženeva/ Addis Abeba 18:51 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matka drží svého těžce podvyživeného syna v nemocnici v Samre v Etiopském regionu Tigraj | Foto: Tiksa Negeri | Zdroj: Reuters

WFP dostává peníze od 15 až 20 dárců včetně Spojených států, ale řada z nich podle Zlatana Milišiče, který má na starost pomoc právě v Etiopii, letos omezila finanční podporu.

„Neměli jsme jinou možnost než tento týden pozastavit léčbu pro 650 000 podvyživených žen a dětí - prostě proto, že nám došly suroviny a finanční prostředky,“ řekl v úterý Milišić novinářům v Ženevě přes videospojení z etiopské metropole Addis Abeby.

V téměř 130 milionové zemi v Africkém rohu má vážný nedostatek potravin více než deset milionů lidí, včetně tří milionů vysídlených kvůli bojům a extrémnímu počasí. Navíc je v zemi mnoho uprchlíků ze sousedního Súdánu.

Milišić uvedl, že Světový potravinový program už v posledních měsících snižoval příděly, ale nyní se jeho činnost dostala do „bodu zlomu“, což nutí organizaci přijímat ještě razantnější opatření. Pokud WFP nedostane do června další finance, mohlo by přístup k humanitární pomoci ztratit dalších asi 3,6 milionu lidí.