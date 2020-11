O podvodu nejsou důkazy, Trump tímto tvrzením rozděluje společnost, říká právní analytička Wehleová

Bitva o Bílý dům nemá vítěze, miliony hlasů amerických voličů čekají na sečtení. I když výsledek zřejmě ještě několik dnů nebude známý, Donald Trump už ohlásil vítězství a slíbil, že věci požene až před americký Nejvyšší soud kvůli údajným podvodům. Co se bude dít dál? A čeká Spojené státy právní bitva? Lenka Kabrhelová se ptá profesorky právnické fakulty univerzity v Baltimoru Kim Wehleové živě z Washingtonu. Praha 21:37 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kim Wehleová během rozhovoru s Lenkou Kabrhelovou v rámci Americké noci ve Washingtonu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Je středa, téměř poledne východního času v USA, a stále ještě nevíme jméno nového prezidenta? Jak dlouho to ještě bude trvat?

To skutečně nevíme, čekáme, že to bude ještě pár dní. Doufejme, že v pátek. Je to tak, že státy sčítají hlasovací lístky a v závislosti na tom, jaké má ten který stát zákony, tak můžou začít sčítat v různé dny. Takže víme, že Donald Trump vyhrál Floridu, protože floridský zákon stanovuje, že korespondenční hlasy se mohou sčítat už týdny před volebním dnem. Ovšem v Pensylvánii, tam se mohly začít sčítat až včera. Takže jsou to miliony lístků a jsou to státy, které nejsou zvyklé mít tolik korespondenčních lístků. Takže opravdu bude trvat fyzicky přepočítat tyto lístky.

Donald Trump mezitím prohlásil, že vyhrál, a dokonce slíbil, že celu věc přivede před Nejvyšší soud. Je prezidentská volba na cestě, která skončí v právních bitvách a sporech?

Ne, není to tak jasné. Vždy ta možnost existovala. Skutečně se čekalo, že se Donald Trump prohlásí za vítěze nezávisle na tom, jak vypadají výsledky. Zaujal pozici, že by se hlasy už měly přestat sčítat, ale na to neexistuje žádný zákon, nikde ve Spojených státech. Když se podíváte na konkrétní státy, kde je rozdíl mezi oběma kandidáty velmi těsný, tak tam panuje trochu zmatek, jestli je ještě v pořádku přijímat hlasovací lístky, které jsou správně ofrankované. Jsou to detaily, které potom mohou skončit před soudem. Ale co se týče klíčových států, tak jedině v případě, že tam budou velmi těsné rozdíly, že některé okrsky budou mít problémy se sčítáním, tak potom se to může dostat před soud. Ale já si nemyslím, že to je tak jasně dané.

Trump dokonce prohlásil, že jde o podvod. Má nějaký důvod k tomu, aby předpokládal, že se hraje nečestně?

Ne, on několik měsíců tvrdí, že korespondenční hlasování vede k podvodům. Ale tohle by byl zločin podle federálního práva a je za to pět let vězení. Pokud se někdo bude vydávat za někoho jiného s falešným průkazem totožnosti, tak může jít do vězení. A to opravdu lidé nechtějí riskovat, že kvůli jednomu lístku půjdou do vězení. Co se týče případů, kdy Republikánská strana trvala na tom, že to byl podvod a hnala to před soud, tak to se nikam nedostalo. Protože soudy vyžadují důkazy, a ty nebyly předložené. Napsat něco na Twitter nebo říct lidem, že jde o podvod, neznamená, že se podvod stal.

