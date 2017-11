Trumpův syn během kampaně komunikoval s WikiLeaks. Přečtěte si, o čem si psali

Překlad komunikace mezi Trumpem ml. a WikiLeaks

20. září 2016



23:59 WikiLeaks: Protitrumpská stránka putintrump.org zřízená PAC se chystá ke spuštění. PAC je recyklovaný PAC pro iráckou válku. Uhádli jsme heslo, je to „putintrump“. Koukněte do sekce „o nás“ na to, kdo za tím stojí. Nějaké komentáře?



Pozn. redakce: Zmiňovaná stránka, od té doby sdílený projekt spolu s Mother Jones, byla založena podnikatelem Robem Glaserem a byla financována organizací Progress for USA a její political action committee (PAC), tedy politickým výborem, který shání od členů a sponzorů finance, které pak investuje na podporu, nebo proti nějakému kandidátovi.



1:50 Donald Trump ml.: Off record nevím, o koho jde, ale poptám se. Děkuji.



3. října 2016



13:25 WikiLeaks (účet zaslal přílohu s článkem o Hillary Clintonové): Dobrý den, bylo by skvělé, kdybyste mohli okomentovat tenhle článek, nebo ho dál protlačit.

13:25 Donald Trump ml.: Už jsem to dnes udělal. Je fascinující, co všechno jí projde.

15:03 Donald Trump ml.: Co stojí za středečním únikem informací, o kterém pořád čtu?



12. října



8:31 WikiLeaks: Ahoj Donalde, je skvělé vidět, že ty i tvůj otec mluvíte o našich publikacích. Velmi doporučujeme, aby tvůj otec sdílel tenhle link wlsearch.tk, když nás zmiňuje.

To znamená, že se tím obsahem všichni vaši followeři mohou prohrabat.

Je tam mnoho skvělých příběhů, které médiím unikají, a my jsme přesvědčení, že by je vaši followeři našli.

Mimochodem jsme právě zveřejnili Podesta emaily, část 4.



21. října



9:46 WikiLeaks: Ahoj Done, máme netradiční nápad. Mohl bys nám dát jedno z daňových přiznání tvého otce. Tohle jsou výhody: 1. nejvíc škody už bylo napácháno nyt (New York Times pozn. redakce) a předešel jim tvůj otec (daňové odpisy)

9:47 WikiLeaks: 2. Je možné, že by se kdykoliv mohli objevit v nějakém neobjektivním zdroje (třeba NYT nebo MSNBC), které by to překroutily do toho nejhoršího světla

9:49 WikiLeaks: 3. Pokud je zveřejníme, výrazně to zlepší pohled na naši nestrannost. Tohle je opravdový nakopávák. To znamená, že velká většina toho, co zveřejníme o Clintonové, bude mít mnohem větší dosah, protože to nebude vnímáno jako informace přicházející od protrumpovského nebo proruského zdroje, což je to, s čím nás neustále kampaň Clintonové očerňuje.

9:51 WikiLeaks: Můžete nám je poslat na office@wikileaks.org, anebo použít náš bezpečný systém na wikileaks.org/#submit, nebo další metody (třeba právník právníkovi)



Konverzace je přeložená z dokumentů, které na svém twitterovém účtu zveřejnil Donald Trump mladší.