‚Trump by neuspěl, ani kdyby byl prezident.‘ Nejvyšší soud povolil vydání dokumentů k útoku na Kapitol

Pokuty, speciální daně i nehrazení péče. K sankcím pro neočkované přistupuje stále větší počet zemí

„Nejde o pokutu. Ano, pokuta sice bude udělena, ale to je to nejmenší,“ prohlásil řecký premiér, když ohlašoval povinné očkování pro lidi nad 60 let. Nově se na ně vztahují i pokuty ve výši i 100 eur.