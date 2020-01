Do Tripolisu se začaly přesouvat turecké jednotky. ‚Ohrožení stability v regionu,‘ reaguje Řecko

Turecké jednotky se začaly přemisťovat do Libye. Prezident Recep Tayyip Erdogan je tam vyslal na podporu mezinárodně uznávané vlády. Nemají se účastnit tamních bojů, ale pomáhat vládě v upevňování stability. Ankara tím vyslyšela žádost Tripolisu o vojenskou pomoc. Podle prezidenta Erdogana mají jednotky vládě Faíze Sarrádže sídlící v Tripolisu pomoct upevnit stabilitu a zabránit humanitární katastrofě. Tripolis 10:28 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký prezident Erdogan vyslal do Libye vojenské jednotky na podporu mezinárodně uznávané vlády. | Foto: Daniel Leal-Olivas | Zdroj: Reuters

Turečtí vojáci nemají přímo válčit, ale pouze poskytovat podporu vládě. Erdogan mluvil o koordinaci bojových skupin, výcviku a poskytování rad v terénu. Turecké vojáky v Libyi bude řídit přímo na místě generál v nově vzniklém operačním středisku. Kolik vojáků do země míří, není jasné. Jejich přesun ale nejspíš nějakou dobu potrvá. Vyslání vojáků do Libye minulý týden schválil turecký parlament.

Prezident Erdogan dává najevo svou podporu mezinárodně uznané vládě ve zvýšené míře od podepsání memoranda o porozumění, ve kterém se obě strany k nevoli dalších států regionu dohodly na těžebních právech ve Středozemním moři. Hranice výlučných ekonomických zón Turecka a Libye se podle této dohody dotýkají.

Vyslání tureckých vojáků do Libye podle britského deníku The Guardian urychlily náznaky ze strany vzbouřeneckých vojsk libyjského maršála Chalífy Haftara, která ovládají většinu země, že ještě zintenzivní své útoky na Tripolis. O víkendu při bombardování vojenské akademie zemřelo 30 lidí. Rebelové ale spojení s útokem odmítají. Haftara podporují vyjma Egypta nebo Spojených arabských emirátů také ruští žoldnéři.

Varování ze zahraničí

Izrael, Řecko a Kypr varovaly před jakýmkoliv nasazením tureckých jednotek v severoafrické zemi. Na rozdíl od Erdogana to označily za nebezpečné ohrožení regionální stability, které podle nich porušuje embargo uvalené Organizací spojených národů.

Podle diplomatických zdrojů agentury AFP se ještě v pondělí kvůli situaci v Libyi má za zavřenými dveřmi sejít Rada bezpečnosti OSN. Před vysláním tureckých vojáků do Libye varoval taky ruský prezident Vladimir Putin. Maršál Haftar má totiž k Rusku blízko: několikrát byl v Moskvě jednat, mimo jiné právě i přímo s prezidentem. A podle deníku The Guardian mají ruští žoldáci v Libyii bojující na Haftarově straně Putinovo svolení.

Proti tureckým zásahům do Libye se postavily i Spojené státy. Prezident Donald Trump v telefonátu řekl prezidentu Erdoganovi, že jakékoli zahraniční zásahy situaci v Libyii jen komplikují. Americká ambasáda v Tripolisu pak kritizovala jak příchod protureckých bojovníků ze Sýrie do Libye, tak nasazení ruských žoldáků. V samotné Libyi se v uplynulých dnech scházely k manifestacím na podporu vstupu tureckých jednotek do země i proti němu stovky lidí.