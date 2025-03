ONLINE: Ukrajinci se stáhli ze Sudži, ukazují mapy. ‚Kyjev se snaží šetřit životy vojáků,‘ řekl Zelenskyj

Ukrajinské síly se podle aktualizované mapy bojiště od projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě, stáhly z ruského města Sudža. Uvedly to ve středu agentury Reuters a Unian. Informace o stažení z města Sudža, které Ukrajinci dobyli loni v srpnu při výpadu do západoruské Kurské oblasti, nebyla dosud oficiálně potvrzena, dodal Unian. Sledujeme online Kyjev/Moskva 16:17 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják hlídkuje ve městě Sudža | Foto: Yan Dobronosov | Zdroj: Reuters

Boje na okrajích města podle DeepState pokračují, napsala později agentura Reuters a dodala, že mapa nepředstavuje oficiální dokument. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu v souvislosti se situací v Kurské oblasti řekl, že ukrajinské velení se snaží maximálně šetřit životy vojáků.

„Naše vojska v Kurské oblasti plní své úkoly. Rusové se jednoznačně snaží vyvíjet maximální tlak na naše jednotky. Vojenské velení dělá to, co musí, a šetří co nejvíce životů našich vojáků,“ řekl Zelenskyj novinářům podle agentury Unian.

USA obnovily dodávky zbraní pro Ukrajinu, uvedl ministr Sikorski. Výzbroj putuje přes Polsko Číst článek

Projekt DeepState dříve uvedl, že ruské síly vstoupily do východní části města Sudža. Ruská státní agentura TASS dokonce tvrdí, že vstoupily do centra města. Kyjev ruský postup zatím nepotvrdil. Ruská vojska osvobodila dalších pět osad v Kurské oblasti, uvedlo ve středu ruské ministerstvo obrany. Ale přímo o městě Sudža se v přehledu situace na bojišti nezmínilo.

Rusové se snaží proniknout do Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, aby mohli obklíčit ukrajinské jednotky v sousední Kurské oblasti, uvedl ve středu mluvčí ukrajinské pohraniční stráže Andrij Demčenko podle agentury Ukrinform.

Malou část Kurské oblasti ovládají od léta ukrajinští vojáci, kteří ale v posledních dnech ustupují ruským jednotkám. Během poslední ofenzivy ruská vojska osvobodila dvanáct obcí a více než 100 kilometrů čtverečních, informovalo v úterý ruské ministerstvo obrany. Jde o asi čtvrtinu území, které ukrajinské síly podle ruského velení donedávna v Kurské oblasti ovládaly.

Ukrajina doufala, že kontrolu nad malou částí Kurské oblasti využije jako vyjednávací kartu v případě mírových jednání.

Čtyři civilisté byli zabiti a další dva byli zraněni při ukrajinském útoku na mlýn v Kurské oblasti. Uvedl to ve středu na platformě Telegram gubernátor oblasti Alexandr Chinštejn. Zabiti byli podle gubernátora tři muži a jedna žena, zaměstnanci velkomlýna v obci Kozyrevka. Jeden zraněný byl hospitalizován.