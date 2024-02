Úspěch je podmíněn inovacemi ve vedení boje, myslí si nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Syrskyj

Netanjahu nařídil evakuaci ‚poslední bašty Hamásu‘. Kvůli očekávané invazi do Rafáhu čelí kritice EU i USA

Izrael kvůli očekávané invazi do Rafáhu čelí sílící kritice. Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že rozšíření izraelské ofenzivy do Rafáhu by mělo nedozírné regionální důsledky.