Práce s mohutnými stroji láká stále víc dívek. Na lesnickém učilišti jsou často šikovnější než kluci

Zájem dívek o studium na Odborném lesnickém učilišti ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku stoupá. Zalíbení nacházejí v náročné práci v lese s těžkými stroji. Podle mistrů odborných výcviků jsou šikovné a často nad chlapci vítězí v různých soutěžích a kláních s těžkou technikou. Svoboda nad Úpou 23:20 1. června 2024

Osmnáctiletá Valentýna Smutná už je kompletně oblečena do lesnického. A před ní stojí obrovská mašina. „Dnes půjdeme tady do porostu a budeme vyvážet nějaký sortiment dřeva. Taková klasika. Tyhle velké stroje dělají opravdu divy. Usnadní spoustu práce.“

Teď Valentýna nasedá do dalšího stroje. Tím je vyvážečka. Na první pohled je na pracovní desce neuvěřitelně mnoho různých tlačítek. „K té hlavní práci používáme joysticky a tímto řízením se zatáčí. Tohle je pojezd dopředu a dozadu. Tady je radlice. To jsou ty hlavní pomůcky, co člověk potřebuje při této práci.“

Studentka Viktorie Cvrčková je také na praxi v lese. „Moc mne ta práce láká. Já jsem v tom odmalička vyrůstala, takže k tomu mám vřelý vztah.“ Má za sebou už zahradní školu. To jí ovšem nestačilo. „Tohle je ještě zajímavější. Děje se tu víc věcí a mám ty velké stroje ráda. Mohou budit respekt, protože jsou i nebezpečné, ale záleží prostě na člověku.“

Jaké to je, pohybovat se na škole mezi většinou chlapců? „Je to náročné. Ale když si vybudujete dobré vztahy a respekt, tak to funguje,“ usmívá se Viktorie.

Zdeněk Jungton, učitel Odborného lesnického učiliště ve Svobodě nad Úpou, dohlíží na práci studentů. A Valentýna podle něj patří k těm nejlepším. „Je talentovaná a šikovná, dá se říct, že má na tuhle práci opravdu vlohy. V rámci celé republiky už nějaké slečny jako operátorky fungují, ale je to pořád rarita, je to opravdu výjimečné.“

A čím si vysvětluje zájem dívek o tuto náročnou práci v lese? „Myslím si, že je to částečně i tím, že jsme teď zapojili do naší výuky živého koně, to přilákalo děvčata. A další si zkouší dosáhnout i na motorové pily a hydraulické stroje,“ říká Roman Štěpánek, zástupce České lesnické akademie v Trutnově.

A dodává. „Jak vidíte, děvčata jsou velice šikovná, co se týče hydrauliky. Jsou trpělivější, pomalejší a rozvážnější než kluci.“

Zájem dívek o Odborné lesnické učiliště ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku zřejmě potrvá i nadále, protože v září jich má do prvního ročníku nastoupit hned několik.