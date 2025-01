USA pošlou Ukrajině 90 střel Patriot z izraelských skladů. Netanjahu předem informoval Rusko

Americká armáda tento týden převezla asi 90 střel do protivzdušných systémů Patriot ze skladů v Izraeli do Polska, kde je připraví na dodávku na Ukrajinu. V úterý o tom s odvoláním na své zdroje informoval server Axios. Izrael loni po více než 30 letech oficiálně vyřadil systémy Patriot. Ukrajina následně podle Axiosu navrhla, aby židovský stát rakety vrátil zpět USA, které by je poté poskytly ukrajinským silám bránícím se ruské invazi. Washington 22:47 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protiraketový systém Patriot | Zdroj: Flickr

Axios napsal, že pro Pentagon bylo prioritou poskytnout Ukrajině více střel do systémů Patriot, aby se země mohla bránit před ruskými vzdušnými údery. Poznamenal také, že toto byla nejvýznamnější dodávka zbraní pro Ukrajinu z Izraele od počátku ruské invaze v únoru 2022.

Izrael loni v dubnu oznámil, že začne vyřazovat svých osm baterií Patriot, které jsou staré přes třicet let, kdy je od USA získal. Pro Izrael už komplety nebyly důležité, neboť vyvinul vlastní systémy protivzdušné obrany.

‚Nedorozumění.‘ Izrael odmítl, že by dal Ukrajině ruské zbraně ukořistěné v Libanonu Číst článek

Ke zmíněnému návrh Kyjeva na navrácení raket Spojeným státům pro následné předání Ukrajině se Izrael podle Axiosu stavěl několik měsíců odmítavě z obav před ruskou odvetou, nakonec ale izraelský premiér Benjamin Netanjahu loni v září postup schválil.

Axios napsal, že Izrael předem informoval Rusko o tom, že vrací systémy Patriot Američanům, takže židovský stát Ukrajině zbraně nedodá. Úřad izraelského premiéra uvedl, že komplety dostali zpět Američané a že není známo, zda je USA poskytly Ukrajincům.

Podobný postup Izrael a USA vyzkoušely již před dvěma lety. Tehdy americká armáda dopravila na Ukrajinu dělostřelecké granáty z nouzového skladu v Izraeli.

Střely pro systémy Patriot v posledních dnech dopravily z jihu Izraele do Rzeszowa na jihovýchodě Polska americké vojenské letouny C-17. Tyto střely může Ukrajina používat již s komplety, které provozuje. Další součásti systému, jako jsou radary a další vybavení, budou nejprve v USA renovovány a upraveny.

Minulý týden v pátek polská média informovala o čtvrtečním „tajemném letu z Blízkého východu“ do Rzeszowa, který slouží jako logistické centrum pro dopravu vojenské pomoci na Ukrajinu. Server forsal.pl napsal, že šlo o americký Boeing C-17 Globemaster, který nejprve odstartoval z americké základny Ramstein v Německu a zamířil na základnu Nevratim v Izraeli, kde zůstal asi tři hodiny. Odsud pak letěl do Rzeszowa.

23:54 Plán Trumpa přesídlit Palestince není proveditelný. Ví to i zdejší politici, říká velvyslankyně v Izraeli Číst článek

Forsal píše, že okamžitě se začaly objevovat otázky, co stroj mohl převážet. V této souvislosti se psalo o tom, že může jít o postsovětské zbraně, které izraelská armáda zabavila během bojů s šíitským militantním hnutím Hizballáh v Libanonu. Jako druhou možnost média zmiňovala střely do systémů Patriot.

Pomoc Izraeli

V neděli izraelský zdroj podle listu Israel Hajom potvrdil vyslání zpožděné americké dodávky silných bomb do Izraele. Zásilka obsahuje 800 bomb MK-84, které byly ve Spojených státech skladovány více než šest měsíců a nyní budou zařazeny do arzenálu izraelské armády. Trump pozastavení americké zásilky zrušil. Původně ji zablokovala vláda jeho předchůdce Joea Bidena kvůli velkému počtu civilních obětí při izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy.

Americký prezident Donald Trump pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do Bílého domu, setkají se v úterý 4. února. Oznámila to v úterý Netanjahuova kancelář. Izraelský premiér je podle agentur prvním zahraničním lídrem, který obdržel pozvání do Bílého domu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Americký prezident se mandátu ujal minulý týden.