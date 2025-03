Útoky na opozici i LGBT. ‚Orbán míří k volební prohře a snaží se získat hlasy konzervativců,‘ říká analytik

Maďarsko čekají za rok volby a předvolební průzkumy předpovídají, že by premiér Viktor Orbán se svou stranou Fidesz mohl skončit po patnácti letech v opozici. „Orbán má nejnižší podporu od roku 2010 a uvědomuje si to. Svými kroky proti opozici, LGBT a dalším si snaží udržet konzervativní jádro svých voličů,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz maďarský analytik Oszkár Roginer-Hofmeister z think-tanku Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Rozhovor Budapešť 7:00 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest v Budapešti proti zákazu Pride pochodu | Foto: Marton Monus | Zdroj: Reuters

Jak byste popsal přístup Viktora Orbána k občanské společnosti v Maďarsku?

Nejsem si jistý, jestli na to existuje dobré slovo, ale asi bych řekl, že je nejednoznačný. Když se podíváte na to, co Orbán dělá v denní politice, tak on vždy cíleně útočí na něco nebo někoho – buď na individuální osoby, nebo organizace. V širším rámci všechno souvisí s jeho snahou zůstat u moci.

Je pro něj už téměř tradiční, že útočí na Györgyho (George) Sorose, přestože sám Orbán v minulosti čerpal od Sorose stipendium. Mimochodem okruh lidí, kteří mu dříve pomáhali a teď jsou pro něj nepřátelé, je ale větší.

V každoročním projevu o „stavu národa“ zmiňuje, že organizace a lidé, kteří jsou financovaní ze zahraničí, by měli být vyhoštěni z Maďarska. Nejmenuje ty konkrétní, ale podle mě půjde například po organizacích jako Transparency International nebo Hungarian Civil Liberties Union, které se mu také hodily, když byl ještě v opozici.

Viktor Orbán na oslavách výročí maďarské revoluce v roce 1848 | Foto: MTI/Vivien Cher Benko | Zdroj: Pool via Reuters

Hlavní, o co Orbánovi jde, je jeho ambice zapomenout na minulost a zabezpečit si svou pozici u moci. Občanská společnost je spojovacím článkem mezi širším veřejným zájmem a vládními strukturami. Orbán se tento článek snaží rozbít, protože chce co nejvíce centralizovat rozhodovací proces.

Takže hlavním terčem vládních útoků jsou neziskové organizace?

Neziskové organizace jsou pouze jedním z nich, dalším jsou třeba lidé z opozice. Cílem je vše spojené se Západem, ať už politicky, ideologicky nebo finančně. Například Péter Magyar, lídr maďarské opozice, je také delegitimizován stejně jako aktéři z občanské společnosti.

‚Tady jde o svobodu shromažďování.‘ Demonstranti v Budapešti protestují proti zákazu LGBT+ pochodů Číst článek

Orbán také slovně atakuje všechny, kteří opozici a Magyara podporují. Fidesz aktuálně postupuje proti všem, kteří pro něj představují hrozbu ve volbách 2026.

Konzervativní voliči

Nedávno parlament zakázal Pride pochod v Budapešti a Orbán také označil opozici za štěnice. Máte pocit, že se jeho útoky vůči občanské společnosti postupem času stupňují v souvislosti s volbami, které budou příští rok?

Sám Orbán Pride pochod přímo nezakázal, ale v tom svém projevu řekl, že „by se organizátoři neměli obtěžovat ho dělat“.

V Maďarsku se také ví, že v rámci pochodu chce vláda použít technologii na rozeznávání tváří. Jeho účastníkům a organizátorům pak tedy bude hrozit asi pokuta nebo jiný postih. Tímto vláda porušuje základní právo na shromažďování, které by mělo být zaručeno i v maďarské ústavě.

Hungary, Medián poll:



TISZA-EPP: 46% (-1)

Fidesz/KDNP-PfE: 37% (+1)

MH-ESN: 6%

DK-S&D: 4%

MKKP→G/EFA: 4%



+/- vs. 20-26 November 2024



Fieldwork: 27 February - 8 March 2025

Sample size: 1,000



➤ https://t.co/nONdLs4JDG pic.twitter.com/ILoLRl9ULp — Europe Elects (@EuropeElects) March 14, 2025

Proč tyto zákazy a útoky ze strany vlády přicházejí právě teď?

Myslím, že jde o to, aby si Orbán stabilizoval jádro svých voličů. Krok proti budapešťskému Pridu je jedním z těchto elementů. Ale chce například také zavést do ústavy, že člověk může být pouze muž nebo žena. Už teď tam je, že rodiči smějí být pouze matka a otec. Dalším příkladem je třeba jeho snaha prosadit právo na placení v hotovosti. Těmito kroky cílí právě na konzervativní voliče.

Podle volebních průzkumů by totiž aktuálně zvítězila opoziční strana TISZA Pétera Magyara. Záleží, na jaké průzkumy se díváte, ale ve většině má opozice kolem 45 procent a Fidesz asi 37 procent. Je to pro Orbána pravděpodobně nejnižší podpora od doby, kdy se vrátil k moci v roce 2010. Takže teď bude muset být velmi kreativní, proto používá hodně militantní rétoriku.

Péter Magyar, lídr maďarské opoziční strany TISZA | Foto: Marton Monus | Zdroj: Reuters

Očekáváte tedy, že se ta jeho rétorika a kroky proti opozici budou v následujícím roce do voleb ještě stupňovat?

Pravděpodobně ano. Jeho projevy jsou hodně kreativní, když je posloucháte v maďarštině. Myslím si, že vzbudí ještě silnou tenzi ve společnosti, co se týče aktivistů a občanské společnosti.

Strategie režimu vždy spočívala v tom, že se snažil vytvářet image nepřátel, na které zaměřoval pozornost lidí – na Györgyho Sorose, LGBT, migranty, Ursulu von der Leyenovou, Volodymyra Zelenského – a teď to je Péter Magyar. Jedná se o obvyklou taktiku, jak odvést pozornost od skutečných problémů, jako je inflace nebo bytová krize.

‚Orbán nevyhraje‘

Orbánova strana Fidesz má větší přístup do médií než opozice. Myslíte si, že třeba tento faktor může ovlivnit případné vítězství ve volbách?

Nejsem si vůbec jistý, že Orbán volby vyhraje, ale cílí na to. Ale aktuální čísla, kdy je v průzkumech rozdíl skoro 10 procent mezi ním a stranou TISZA, jsou pro Orbána nepříznivá.

KDO JE PÉTER MAGYAR? Právník a politik Péter Magyar ze strany Respekt a svoboda (TISZA) v současnosti vystupuje jako největší vyzyvatel Viktora Orbána. Od roku 2024 také působí v Evropském parlamanetu jako europoslanec ve lidovecké frakci EPP. Až do roku 2023 byl Magyar ale členem Orbánovy vládní strany Fidesz a byl prakticky neznámý. Ze strany vystoupil po tom, co vyšla najevo pedofilní kauza, kterou strana kryla.

Myslím si, že Orbán má jiný plán. Chce si doma udržet co největší jádro svých voličů za účelem se zviditelnit také v Evropském parlamentu ve frakci Patrioti pro Evropu. Už si uvědomuje, že volby pravděpodobně nevyhraje, ale chce, aby příští vláda měla problém se silnou opozicí – s Fideszem.

Pokud to teď opozice a Péter Magyar příliš nepokazí, tak Orbánovo vítězství je téměř nemožné, chce si (Orbán) tedy vybudovat silnou opozici s podporou 25-30 procenty populace a snažit se ovlivňovat politiku odtud.

Jaké jsou postoje Pétera Magyara k válce na Ukrajině? Protože v současnosti vidíme, že Maďarsko pod vládou Orbána často blokuje pomoc Ukrajině a rozhodnutí Evropské unie. Změnilo by se to za vlády Magyara? Jaký je postoj maďarské společnosti k válce na Ukrajině?

Je to těžké říct, protože od roku 2010, kdy je Fidesz u moci, jsou maďarská média pod silným dohledem režimu a šíří propagandu. Velká část maďarské společnosti je pod vlivem dezinformací. A nevíme, co by se všechno změnilo, pokud by byla média opět svobodná.

Samotný Péter Magyar není přímo proti tomu, aby byla Ukrajina v Evropské unii, ale jeho přesnými postoji si nejsem jistý. Je to spíše otázka, kterou si položíme v budoucnosti, až bude Ukrajina na členství připravená.

Maďarský parlament zakázal pochody hrdosti LGBT+. Úřady je smí monitorovat nástroji na rozeznání tváří Číst článek

Myslím si, ale že současná opozice nebude k Ukrajině a Evropské unii tak nepřátelská. Sám nerozumím tomu, proč Orbán a Fidesz vystupují proti EU, kdykoliv přijde řada na ukrajinskou otázku. Je očividné, že tyto postoje Maďarsku a maďarským občanům neprospívají. A nyní z toho už nebenefituje ani strana Fidesz. Protože když negujete vše, co chce zbylých 26 států EU, a jste neustále v opozici, tak ztrácíte voliče.

Mnoho oddaných voličů Fideszu nyní mění své stranické preference, protože za současnými rozhodnutími a narativy strany nevidí žádnou logiku.

Myslíte si tedy, že postoj Fideszu k EU a Ukrajině stojí za pádem Orbánových volebních preferencí?

Nemyslím si, že výslovně téma Ukrajiny. Klíčová je maďarská ekonomika, která na tom aktuálně není moc dobře. Dále krize legitimity vlády, její pokrytectví a korupce.

Fidesz obviňuje všechny kolem, že za to mohou – sankce, válku, Volodymyra Zelenského a Západ. Ale nemůžete pouze všechny obviňovat a nic s tím nedělat, tím ztrácíte voliče.