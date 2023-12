ONLINE: Deseti tisícům dětí v Gaze hrozí nebezpečná podvýživa, situace je katastrofální, varoval UNICEF

Dětský fond OSN (UNICEF) varoval, že nejméně deseti tisícům dětí ve věku do pěti let v Pásmu Gazy hrozí v příštích týdnech podvýživa, která by je mohla ohrozit na životě. Uvedl to server britské BBC, podle něhož UNICEF situaci v úzkém pobřežním pásu, kde žije na 2,3 milionu Palestinců, považuje za katastrofální.

7:11 23. prosince 2023