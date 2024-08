Válka přišla na ruské území. Většina Rusů se ale snaží žít tak, jako by nebyla, diví se Procházková

Zatímco západní svět diskutuje o další pomoci Ukrajině, Rusko stupňuje raketové a dronové útoky na ukrajinská města. Ukrajinci se naopak snaží postupovat na ruském území. „Mezi vojáky to vneslo optimismus, do 6. srpna byli dost skeptičtí. Také občané se zaradovali, že se něco ve válce hnulo. Na druhou stranu čelí poměrně intenzivní ruské odplatě,“ rekapituluje novinářka Petra Procházková v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus.

