Zelenskyj odvolal ukrajinského velitele. ‚Zabil víc našich vojáků, než ruští generálové,‘ tvrdí kritici

„Vyzval jsem vyšetřovací výbor, aby zahájil stíhání armádního generála, který zabil více ukrajinských vojáků než kterýkoliv ruský generál," napsal v pátek na sociálních sítích náčelník štábu brigády Azov Bohdan Krotevič. O dva dny později prezident Volodymyr Zelenskyj onoho generála, tedy velitele spojených ozbrojených sil Ukrajiny Jurije Sodola, odvolal. Kyjev 16:54 25. června 2024

Jurij Sodol v ukrajinské armádě působil od roku 2001 a dlouhá léta velel ukrajinské námořní pěchotě, což byly elitní jednotky. To je možná zčásti důvod, proč nebyl populární – byl totiž zvyklý na profesionalitu, kterou vyžadoval i od ostatních. To v okamžiku, kdy se letos v únoru stal velitelem spojených sil, vyvolávalo velmi zlou krev.

Sodol navíc rozhodoval samostatně a netrpěl omlouvání. Navíc námořní pěchotě nebyla příliš velká jednotka. Později se ukázalo, že nedokáže tak dobře velet vyššímu počtu vojáků. Klade se mu za vinu také to, že dlouho nemohli zastavit ruskou ofenzivu v Charkovské oblasti a že měl neoprávněně vysoké ztráty.

Jeho nástupce Andrij Hnatov také pochází z námořní pěchoty a velel na začátku války úspěšné obraně Mykolajeva, kdy osud města visel na vlásku. Zatím experti říkají, že jeho pověst je mnohem lepší. Má samozřejmě svou elitní mentalitu, ale je organizačně výrazně schopnější a komunikačně zdatnější.

O Sodolovi se říkalo, že velmi pomohl při reformování námořní pěchoty. Jeho protivníci ale dále tvrdí, že byl příliš paličatý a že když se rozhodl, že něco zkusí, tak to udělal bez ohledu na ztráty. To se týkalo třeba Chersonské oblasti, kde posílal lidi na levý břeh Dněpru. Tam ale nedostřelilo dělostřelectvo, vojáci tak neměli žádnou podporu.

Ukrajinská armáda řeší další problémy – stále chybí náboje. Situace je lepší než před třemi měsíci, ale pořád to nestačí a umožňuje pouze ústupové boje, respektive se držet na místě. Chybí jim také lidé.

Dále zatím nedokážou vymyslet něco, co by ruskou mašinu, která na ztráty nehledí, zastavilo – pouze ji dokážou zpomalit. Mezi vojenskými experty se tedy vede debata, jak nejlépe využít zbraně, které jsou k dispozici, jestli by nemělo dojít k přehodnocení taktiky a strategie. Rusko si může dovolit ztrácet téměř deset tisíc lidí měsíčně, Ukrajina si to dovolit nemůže.