ONLINE: Ukrajina musí spolupracovat s USA, i když vyhraje Trump, prohlásil Zelenskyj

Trumpova volba senátora J. D. Vance za kandidáta na viceprezidenta jasně ukázala, jak by se v případě jeho vítězství ve volbách mohl proměnit postoj Washingtonu k Ukrajině, která již třetím rokem čelí ruské agresi na svém území.

Vance v jednom rozhovoru v minulosti doslova prohlásil: „Je mi doopravdy jedno, co se stane s Ukrajinou,“ připomíná agentura Reuters.

Trump si Vance vybral, protože ho chtějí Rusové. Opakuje jejich propagandu, varuje historik Snyder Číst článek

Zelenskyj, který poskytl BBC rozhovor na okraji summitu Evropského politického společenství, Vanceův výrok komentoval slovy: „Možná doopravdy neví, co se na Ukrajině děje, ale my musíme se Spojenými státy spolupracovat.“

Na dotaz, zda by případné Trumpovo vítězství ve volbách bylo pro Ukrajinu tvrdé, Zelenskyj odvětil, že Ukrajinci se „tvrdé práce nebojí“.

Administrativa současného prezidenta Joea Bidena v průběhu konfliktu poskytuje Ukrajině zbraně a potřebné vybavení, ačkoli dodávky americké pomoci byly několik měsíců zablokovány kvůli sporům v americkém Kongresu.

Trump v rámci své předvolební kampaně opakovaně tvrdí, že by v případě svého vítězství ve volbách ukončil rusko-ukrajinský konflikt „za jediný den“ dohodou u jednacího stolu ještě před nástupem do Bílého domu. Prohlásil také, že kdyby byl v prezidentském úřadu v únoru 2022, kdy Moskva poslala svá vojska na Ukrajinu, k žádné válce by vůbec nedošlo.