‚Vybíráme z kandidátů, ze kterých nejsme úplně nadšení.‘ Volby v USA mohou rozhodnout mladí voliči

Přesně za týden čeká USA hlavní den prezidentských voleb. Ať už v nich uspějí republikáni, nebo demokraté, průměrný věk prezidentsko-viceprezidentského dua bude zhruba 60 let, nerozhodnutí mladí voliči přitom mohou rozhodnout o výsledku voleb. „Donald Trump je očividně arogantní, ale je to byznysmen," vysvětluje svou volbu Spencer z Ohia. „Když Kamala Harrisová a Tim Walz mluví, mám pocit, že znají naše problémy," myslí si Diana z Minnesoty. Od zpravodajky z místa Middletown/Minneapolis 18:06 29. října 2024

Ve městě Middletown v Ohiu to přes poledne vypadá, že na hlavní třídě je otevřený jenom komiksový obchod, kavárna a pekárna donutů. Na doporučení majitelky Very si tedy dva kupuji. „Manžel je ze třetí generace československých migrantů, proto je moje příjmení Slamka,“ říká mi.

Do middletownské pekárny jsem nicméně nevyrazila pátrat po českých krajanech, ale po viceprezidentském kandidátovi republikánů J.D. Vancovi. Právě zde totiž vyrůstal.

„Byl tu už předminulou sobotu, přišel těsně před zavírací dobou, už jsme tu skoro nic neměli. Vyprávěl, že sem chodíval se svou babičkou,“ líčí návštěvu Vera. „Pekárnu vlastníme 40 let a čtyřicet je i J. D. Vancovi,“ utkvělo jí.

Jako důkaz ukazuje společnou fotku za pultem pekárny. Na tu se přišel podívat i pětadvacetiletý Spencer. „Myslím si, že je úžasné, jak někdo z toho města, z poměrů, ve kterých začínal, teď žije americký sen a stoupá vzhůru. Bylo by skvělé, kdyby byl jednou viceprezidentem,“ představuje si.

Vypadá to, že od Spencera má republikánské duo hlas jistý. „Trump je očividně velmi arogantní a některé věci, které říká, se mi nelíbí. Ale je to byznysmen. Je inspirativní tím, že se snaží dělat všechno nejlepší pro svou zemi, vrátit sem pracovní místa, podpořit těžbu ropy tady, ne import ze zahraničí,“ říká Spencer.

‚Žena u moci‘

O více než tisíc kilometrů severně, v Minneapolis, největším městě Minnesoty, vzbuzuje mezi mladými voliči nadšení spíše kandidátská dvojice demokratů. „Jsem nadšená, že volím Harrisovou a Walze. Je trochu dojemné, že je Walz odsud z Minnesoty, je to takový dotek domova,“ říká vysokoškolačka Diana.

„A ona je žena u moci, jak bych ji mohla nevolit? Když Harrisová a Walz mluví, tak mám pocit, že znají naše problémy a jsou tu víc pro lidi,“ líčí na procházce podzimně zbarvenými parkem podél řeky Mississippi.

„Pro mne jako Hispánku je důležité, aby v naší zemi neexistovaly stereotypy. Je nespravedlivé, jak jsme zobecňovaní. A jako žena si myslím, že otázky reprodukčního zdraví by neměly být diskutované v místnosti plné bílých mužů,“ naráží Diana na jedno z hlavních témat kampaně.

Podle říjnového průzkumu Harvardovy univerzity mezi lidmi pod 30 let většina rozhodnutých volit plánuje hodit hlas Kamale Harrisové. Diana a Spencer ale dobře ilustrují rozevírající se nůžky mezi mladými voliči. Mladé ženy jsou více liberální, naopak mladí muži se častěji než dřív přiklání ke konzervativnějším politikám. Zdaleka ne všichni mladí ale mají jasno.

‚Složitá situace‘

Koho bude nakonec volit, se ještě rozmýšlí i mladý afroameričan Teny: „Budou to moje první volby. Je mi osmnáct, a co mě nejvíc letos ve volbách zajímá, je ekonomika, situace na hranicích Spojených států a naše působení na mezinárodní scéně a to, jak se vypořádáme s konflikty a válkami.“

„Teď se přikláním spíš k Donaldu Trumpovi, ale jsem otevřený tomu si poslechnout, co vlastně Kamala Harrisová nabízí,“ říká. Demokratické kandidátce a dosavadní viceprezidentce Teny vyčítá, že v posledních letech neudělala dostatek k řešení inflace a taky krize na jižní hranici Spojených států.

Ale kritický je i k bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „Rozhodně nejsem fanoušek útoku na Kapitol před čtyřmi lety. Myslím si, že to bylo povstání a bylo to neústavní. Lidi by mohli říct, proč tedy volíš Trumpa. A já té výtce rozumím. Jako Američani, a hlavně jako mladí voliči jsme teď ve složité situaci, kdy vybíráme ze dvou kandidátů, ze kterých nejsme úplně nadšení,“ vysvětluje.

Právě tito nerozhodnutí mladí voliči by mohli zasáhnout do celkových výsledků. V některých státech totiž může o vítězi rozhodovat jen několik tisíc hlasů.

