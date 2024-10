Města volí Harrisovou, venkov Trumpa. Wisconsin je jedním ze států, které rozhodnou, kampaň vrcholí

Někoho tím možná zaujali, ale někoho nejspíš taky popudili. Ve městě je mnoho billboardů s nápisu jako „Američané pro Trumpa“ ale i mnoho protitrumpovských plakátů. V Milwaukee byla už v červenci i Kamala Harrisová a byla to její první zastávka v kampani.

Republikáni i demokraté si pro své akce vybrali místní sportovní halu. Normálně se v ní hraje basketbal, třeba derby s týmem z nedalekého Chicaga, tam ale nikdo své politické názory najevo nedává.

V Milwaukee se počítá s tím, že tu jasně vyhraje Kamala Harrisová. Zajímavější proto bude sledovat výsledky v okrscích v okolí města. V těch se sice čeká víc hlasů pro Trumpa, ale v posledních letech tam demokraté posilovali.

Stejně je to například v dalším důležitém státě - Pensylvánii. Ve volebních výsledcích je zásadní rozdíl mezi tím, jak volí okrsky ve městech a na venkově, kde pravidelně vítězí republikáni. Města se spíš přiklání k demokratům.

Ve Wisconsinu už mohli lidé volit minulý týden. Podle členů volebních komisí přicházeli spíše starší lidé, kteří nechtějí 5. listopadu stát dlouhé fronty. Těm se ale někteří voliči nevyhnuli ani při hlasování s předstihem, hlavně v prvních dnech tu podle členů volebních komisí byly třeba i hodinové fronty. O hlasování je podle úřadu vyšší zájem než v předchozích volbách.

‚Lose by less‘

V posledních dnech před volbami se hodně mluví o strategii „Lose by less“, tedy prohrát v co nejméně v okrscích, kde se s vítězstvím konkrétní strany nepočítá. To platí jak pro demokraty na venkově, tak pro republikány ve městech.

Na venkově je vidět opravdu hodně cedulí, plakátů a vlajek na podporu Donalda Trumpa. To je samozřejmě také strategie, jak lidi mobilizovat a dostat je k volbám. Donald Trump přímo do Milwaukee zamíří tento týden v pátek. Na stěžejních předměstích se republikáni můžou třeba snažit i odradit vlažnější voliče demokratů, aby k volbám vůbec přišli a hodili jim hlas.

Pro demokraty naopak bude hodně důležité to, aby své voliče mobilizovali ve městech, jako je právě Milwaukee nebo hlavní město Madison, a udrželi tam vysokou volební účast, která by mohla přinést dostatek hlasů, aby celý Wisconsin získali.

Například v Detroitu budou klíčové hlasy amerických Arabů. Ti totiž mají v Michiganu větší zastoupení než v jiných amerických státech. Jejich hlas by tak v letošních volbách mohl být o to důležitější. Jejich výběr toho, komu nakonec hodí volební lístek, hodně ovlivňuje postoj americké vlády k dění v Izraeli, v Gaze a celkové konflikt na Blízkém východě.

Donald Trump bude mít v pondělí meeting v jiném klíčovém státě, a to v Georgii. Nerozhodnuté státy dál objíždí i Kamala Harrisová, zamíří do Michiganu a pokračuje v akcích, kde se k ní připojí zpěváci a zpěvačky, v pondělí to bude písničkářka Maggie Rogers.