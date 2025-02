Výroky Trumpa jsou nehorázné, říká Ruczaj. ‚Tento způsob jednání je nepřijatelný,‘ souhlasí Barša

V pondělí navštíví francouzský prezident Emmanuel Macron Bílý dům. Ve čtvrtek by tam měl dorazit i britský premiér Keir Starmer. A to v době, kdy každý den přináší další prohlášení amerického prezidenta. „Americká administrativa jasně vyjádřila, co od Evropy očekává – větší zodpovědnost,“ říká v pořadu Pro a proti na Plusu politolog Maciej Ruczaj. „Doufám, že zvítězí zdravý rozum, ale zatím ho moc nevidím,“ míní politolog Pavel Barša. Pro a proti Praha/Washington 15:04 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vývoj je opravdu překotný. Které ze zpráv z tohoto týdne máte za nejzásadnější k tématu Ameriky, Ukrajiny, Ruska a Evropy?

Pavel Barša: Včera jsem zaslechl poslední vyjádření Mikea Waltze, amerického poradce pro otázky národní bezpečnosti, který poradil ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému, aby se zklidnil a přijal ten „deal“, který jim Američané navrhli a který se týká nerostných surovin. To tedy jenom pokračuje v nakročení, který sledujeme minimálně od projevu J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Je to velmi špatné.

Maciej Ruczaj: Zásadní sdělení je, že máme velký chaos. Zásadní je, že nová americká administrativa jasně vyjádřila, co od Evropy očekává, tedy především větší zodpovědnost sami za sebe.

Ale já osobně byl bych dost zdrženlivý ve vyvozování jasných soudů ohledně vyjednávací situace. Zkrátka ta kakofonie, která se z americké strany ozývá, je natolik silná, že stále nevíme, co z toho je vyjednávací taktika a co z toho je hlubší a dlouhodobější strategie.

Čili vy byste za touto kakofonií vnímal i určitou strategii či taktiku? Mohla by mít pro Evropu nějakou naději?

Ruczaj: Nevím, co myslíte přesně Evropou a co myslíte přesně nadějí. Samozřejmě, transatlantické vztahy jsou v zásadním zlomovém bodu. Máme tady završení určitého dlouhého procesu, který začal už někdy před dvaceti lety.

Američané stále častěji upozorňovali, že nepoměr vkladu do společné bezpečnosti je příliš velký. Opakovaně zdůrazňovali, že Evropa by měla v tomto ohledu pokročit a posílit svoji pozici. Nedělo se v tomto ohledu příliš mnoho.

Zlom, který přišel s novou Trumpovou administrativou a s tím, jak se snaží všechno vyřešit během pěti minut až 24 hodin, tak je samozřejmě šokový. Nicméně je to završení dlouhodobého vývoje.

Neortodoxní strategie?

Tou nadějí pro Evropany jsem myslela možnost, že by mohl být na Ukrajině uzavřen spravedlivý mír. V tomto kontextu jsem se ptala, jestli třeba za tou kakofonií může být strategie nebo taktika Bílého domu. Jak to vnímá Pavel Barša?

Barša: Já bych odlišil dvě věci. Zaprvé to jsou kontury případného míru – neřekl bych, že spravedlivého, ale realistického – a ty se rýsují už dlouho.

Ale druhá věc je způsob jednání. A ten je naprosto nepřijatelný. Já vím, že Poláci to možná vnímají jinak. Slyšel jsem polského ministra zahraničí před pár dny v Mnichově, jak říkal, že Američané mají neortodoxní vyjednávací strategii.

Abychom dali příklad, tak prezident Zelenskyj sám říkal, že jsou ochotni dát jakousi kontrolu Američanům nad nerostnými zdroji, ale výměnou za bezpečnostní záruky.

A teď se zdá podle všeho, co víme, že dostali na stůl nějakou smlouvu o tom, co všechno budou Američané kontrolovat, ale žádné bezpečnostní záruky. Takhle se „deal“ nevyjednává.

Volodymyr Zelenskyj to nepodepsal. Teď se ukáže, jak smlouva nakonec bude vypadat a jestli si dokážou bezpečnostní záruky ze strany Ameriky Ukrajinci vyjednat. Dá se mluvit o neortodoxní vyjednávací strategii Donalda Trumpa? Je dynamika tohoto vyjednávání přípustná?

Ruczaj: Výroky Donalda Trumpa z posledního týdne jsou naprosto nehorázné, jsou lživé a realitu velmi výrazně překrucují a měly by být varovným znamením týkajícím se toho, jaké narativy mají přístup k uším celé řady lidí v jeho nejbližším okolí. To rozhodně ano.

A samozřejmě že „deal“, který byl předložený, těžko může lídr suverénní země akceptovat. To myslím, že je jasné.

Tady se podle mě objevuje prostor pro Evropu, ať už pro zmíněnou cestu polského ministra Radoslawa Sikorského do Washingtonu, nebo v příštím týdnu Emmanuela Macrona a Keira Starmera. Když se vrátíme k projevu J. D. Vance, tak je tam ze strany USA viditelné očekávání, že část bezpečnostních záruk bude zajištěna evropskými silami.

Trumpovci v Česku

Jak se promění evropské demokracie? Jaký vliv na to budou mít evropské špičky, evropské elity a politický establishment? Co bychom si ohledně demokracií měli bránit? Posouváme se třeba v chápání demokracie vyloženě k tomu, že to je právo většiny? A kde se potom ocitne garance práv menšin?

Barša: Já doufám, že zvítězí zdravý rozum, ale moc ho nevidím. Třeba na české scéně máme trumpovce přímo ve vládní straně. Tady by snad ani Elon Musk nemusel intervenovat jako v Německu, protože při příštích volbách se bude rozhodovat mezi trumpovci v ODS a trumpovci v ANO.

Já myslím, že to je taky otázka přežití, co si malý český národ slibuje od toho, když bude suverénní. Postaví se za Trumpa proti liberálnímu establishmentu? Co si přesně Marek Benda nebo Alexandr Vondra (oba ODS) od tohoto slibují?

Protože my skončíme tak, jak skončil Zelenskyj. Budeme národní stát, budeme suverénní, z Bruselu si nenecháme nic diktovat. A pak budeme jednat s Amerikou a budeme ji prosit o ochranu před Ruskem. Toto si naši čeští trumpovci představují.

Já si myslím, že by se měli vrátit ke zdravému rozumu a uvědomit si, že pro stát, jako jsme my, je jedinou bezpečnostní a ekonomickou garancí v merkantilistickém světě Evropská unie.



