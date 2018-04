WSJ: Trumpův právník zajistil, aby playmate mlčela o aféře s republikánským filantropem

Osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen čelí dalšímu podezření, že platil ženám za mlčení. Napsal to v pátek list The Wall Street Journal. Tentokrát jde podle něj o to, že Cohen zařídil dohodu mezi Elliottem Broidym, republikánským filantropem, který pomáhal shromažďovat peníze na Trumpovu kampaň, a modelkou časopisu Playboy. Ta dostala od Broidyho 1,6 milionu dolarů (zhruba 33 milionů Kč) za to, že bude o aféře mlčet.

