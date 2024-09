ONLINE: Některé toky na severní Moravě odpoledne dosáhly padesátiletého průtoku. Hladiny dál stoupají

Některý z povodňových stupňů byl v sobotu okolo 16. hodiny na více než 230 místech po celé zemi. Na třetí stupeň, který znamená ohrožení, se řeky dostaly u téměř 60 stanic. Na několika místech na severní Moravě voda překročila limit pro extrémní povodňové ohrožení značící padesátiletou vodu.

Úrovně padesátileté vody odpoledne dosáhla také Opava v Karlovicích na Bruntálsku. Také tam krátce platil extrémní povodňový stupeň, hladina tam ale zase brzy poklesla zpět na třetí povodňový stupeň.

Kvůli záplavám silničáři uzavřeli silnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku. Problémy jsou i na železnici, kvůli popadaným stromům či preventivně nejezdí vlaky na několika desítkách tratí. Bez proudu zůstaly desítky tisíc lidí. Úřady vyzývají občany, aby cestovali jen v nutných případech.

V Moravskoslezském kraji by mohly být v následujících hodinách podle odhadů úřadů evakuovány stovky až nižší tisíce lidí. Své domovy už začali opouštět lidé v obci Petrovice u Karviné, v Ostravě-Porubě, Široké Nivě na Bruntálsku, Vřesině na Ostravsku a jinde. Také Bohumín vyzval obyvatele městské části Pudlov, aby se připravili na evakuaci. Chystá se i možný převoz pacientů z městské nemocnice.

Podívejte se na mapu aktuálních stavů řek a jejich průtoků v Česku.

Vody by zřejmě mohlo být i více než při povodních v roce 1997. V regionu je ale více protipovodňových opatření, řekl hejtman Josef Bělica (ANO).

„Přes noc a dopoledne se situace velmi dramaticky změnila. Momentálně zasahuje na území kraje 197 jednotek hasičů. Rozhodl jsem se vyhlásit stav nebezpečí na území celého Moravskoslezského kraje,“ uvedl Bělica. S evakuací budou pomáhat hasiči, místa poté ohlídají policisté. V kraji zatím není nutná pomoc armády, která je připravena pomoci.

Stav nebezpečí platí i v sousedním Olomouckém kraje. Hejtman Josef Suchánek (STAN) řekl, že kritická situace je hlavně na Jesenicku. V Jeseníku hasiči kvůli hrozbě záplav evakuovali dvě ulice, preventivní odsun se týká zhruba dvou stovek lidí. Další evakuace budou zřejmě následovat odpoledne a večer, připravena jsou evakuační centra.

Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje krizovým orgánům například vydat zákaz vstupu, pobytu či pohybu osob na vymezeném místě či nařídit evakuaci obyvatelstva. Opatření se mohou týkat také například přednostního zásobování nebo nasazení vojáků.

Lepší situace v Libereckém kraji

Na Náchodsku hasiči a policisté evakuovali část Zdoňova, který je součástí Teplic nad Metují. Lidé z několika rodinných domů opustili domovy kvůli přetékajícímu rybníku poblíž obce, u kterého je poškozená hráz. Dočasné útočiště našli v teplické základní škole.

Nouzové linky Krizová telefonická Linka seniorů Elpida: 800 200 007

SMS tísňová linka pro neslyšící: 603 111 158

Krizová informační linka pro Pražany: 800 100 000

Infolinka Dopravního podniku hlavního města Prahy v nepřetržitém režimu: 296 191 817

Středočeský kraj, krizová linka: 800 440 430

Olomouc, bezplatná povodňová linka: 800 606 800

Ostrava, zelená linka Městské policie: 800 199 922

Opava, telefonní povodňová linka pro občany: 553 756 621

Prostějov, krizová linka: 605 236 431, 605 343 348

Jeseník, krizová linka: 584 401 260 nebo 702 014 008

Český Krumlov, krizová linka povodňové komise: 771 505 065

Povodí Vltavy, linka pro mimořádné události: 257 329 425, 724 067 719

Povodí Odry, nepřetržitá služba: 596 612 222

Povodí Labe, nepřetržitá služba: 495 088 720

Povodí Moravy, povodňová a havarijní pohotovost: 541 211 737

Hasiči v sobotu budují další protipovodňové zábrany ve městech u Sázavy. Podle posledních prognóz by další vývoj na tocích v kraji nemusel být tak hrozivý, jak to vypadalo v minulých dnech. Území je ale nasycené vodou a stále je riziko lokálních povodní, případně vylití řek z koryt, řekl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS a STO).

Kvůli zvýšení hladin řek při extrémních srážkách se museli přesunout do bezpečí i někteří lidé na jihu Čech. Hasiči evakuovali stovku lidí ze školy v přírodě ve Střelských Hošticích na Strakonicku. Devět desítek hostů zase preventivně opustilo hotel v Českých Budějovicích u řeky Malše.

Přechodně se zlepšila situace v Libereckém kraji, kde na většině území přestalo pršet, nebo byl déšť jen mírný. Hladiny řek v nejvíce zasažených oblastech díky tomu klesaly, stav ohrožení je například na Jizeře na Semilsku či Smědé ve Frýdlantském výběžku na Liberecku. Podle předpovědi ale má znovu začít silně pršet.

Problémy s elektřinou

Relativně klidná situace je v Praze, která dokončila výstavbu protipovodňových bariér v okolí Vltavy. Další zatím nechystá. Byla zastavena plavba na řece, lodě se přesouvají do ochranných přístavů. Lidé by neměli chodit do parků, o víkendu zůstane zavřená i pražská zoo.

Toky v Jihomoravském kraji se z břehů vylévají jen lokálně, zatím spíše mimo zástavbu. Některé menší silnice byly kvůli zaplavení uzavřeny. Z Nemocnice Milosrdných bratří v Brně bylo evakuováno přes 180 pacientů, většina už je v jiných zařízeních v regionu. Hrozilo, že se do areálu nemocnice u Svratky dostane voda.

Situace v obci Písečná v okrese Frýdek-Místek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bez elektřiny bylo dnes kolem 15. hodin kvůli extrémním dešťům a silnému větru okolo 51 tisíc domácností. Dopoledne jich bylo méně – 46 tisíc, ráno zase víc – zhruba 63 tisíc. Nejvíce postižené výpadky proudu byly odpoledne sever, severovýchod a jih Čech a jih a sever Moravy.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) po sobotním jednání Ústřední povodňové komise upozornil na to, že Jesenicko, Ostravsko a Opavsko v sobotu zasáhnou velmi vydatné deště. V neděli by sice mělo podle predikce pršet méně než v sobotu, nicméně například v Jeseníkách stále může spadnout až 100 milimetrů srážek.

Špatnou zprávou je, že bude pršet i v pondělí, uvedl Hladík. Na celém území České republiky zasaženém silnými dešti se už fakticky naplnily absorpční schopnosti půdy a lesů.

Západní část České republiky je podle ministra v bezpečí, žádné enormní povodně tam nyní nehrozí.

Zajímá vás, jaká může být situace konkrétně ve vaší obci? Zadejte její jméno do interaktivní povodňové mapy, která zobrazuje, kam může hladina jednotlivých toků vystoupat během pětileté, dvacetileté a stoleté velké vody:

