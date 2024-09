PŘEHLED KRAJŮ: Stav nebezpečí, stoupající hladiny i výpadky proudu. Jaká je ve vašem regionu?

Česko se kvůli intenzivním a vytrvalým srážkám potýká se záplavami. Nejvážnější je situace na severu Moravy a Slezska, kde se evakuují stovky lidí včetně pacientů některých nemocnic. Moravskoslezský a Olomoucký kraj vyhlásily stav nebezpečí. Situaci komplikuje také silný vítr, kvůli kterému jsou desítky tisíc domácností bez dodávek elektřiny. Zjistěte, jaká je situace ve vašem regionu v přehledu, který sestavil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Praha 19:30 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situace v obci Písečná v okrese Frýdek-Místek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Některý z povodňových stupňů byl v sobotu okolo 17.00 na 244 místech po celé zemi. Z toho téměř na třetině byl třetí stupeň nebo stupeň, který meteorologové označují jako extrémní povodeň. Kritická je situace především na severní Moravě. Moravskoslezský a Olomoucký kraj už vyhlásily stav nebezpečí.

Hasiči vyzývají všechny k součinnosti. „Nekomplikujte nám práci. Uposlechněte příkazů záchranných složek. Víme, co děláme, a děláme to právě pro vaše bezpečí,“ napsali odpoledne na X.

Situaci v souvislosti s povodněmi sledujeme také ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál, Zelené vlně a speciální online reportáži na serveru iROZHLAS.cz.

Abecední seznam krajů (kliknutí vás přesměruje na konkrétní informace o situaci ve vybraném kraji):

Hlavní město Praha

Praha doporučuje všem obyvatelům, aby omezili veškeré cesty auty a dalšími dopravními prostředky na minimum, jelikož z důvodu velkého množství vody na vozovkách mohou hrozit nehody například kvůli aquaplaningu.

Samoživitelé, senioři, cizinci či hendikepovaní. V krizi je třeba s informacemi myslet i na zvlášť zranitelné Číst článek

Město dokončilo výstavbu protipovodňových bariér plánovanou na sobotní dopoledne v okolí Vltavy. Další stavbu aktuálně neplánuje, ale jednotky hasičů a dalších subjektů jsou v pohotovosti a připraveny operativně začít stavět zábrany podle povodňového plánu, pokud by se zvyšoval průtok vody v řece.

Zároveň byla zastavena plavba na řece v Praze a lodě se přesouvají do ochranných přístavů. Po zasedání krizové komise to oznámil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

I přes zvýšené hladiny vodních toků nedosahují průtoky hodnot, které by představovaly nebezpečí pro Libeň a městskou část Praha 8, sdělila radnice Prahy 8 na svém webu.

Komise se také věnovala situaci u hotelu Intercontinental a konstatovala, že je pod kontrolou a stavební koridor zcela zabezpečuje hrazení. To není z ulice vidět, jelikož je umístěné na druhém konci. Ochrana je zajištěna před hladinou o 30 cm vyšší, než voda dosáhla v roce 2002.

Magistrát zprovoznil infolinku na čísle 800 100 000 v časech od 9.00 do 15.00 hodin. Linka slouží Pražanům v krizové situaci související s hrozícími povodněmi.

Do 15h jsme v Praze zasahovali u několika desítek událostí spojených se silnějším větrem a deštěm. Třeba na Žižkově jsme museli pomocí vozíků přemístit osobní vozidlo, abychom mohli pokácet podmáčený a nebezpečně nakloněný strom. pic.twitter.com/bZVbWZTF3o — Hasiči Praha (@HasiciPraha) September 14, 2024

Jihočeský kraj

Zatímco v sobotu ráno byl třetí nejvyšší povodňový stupeň na dvou místech v Jihočeském kraji, po 14.00 šlo o 14 míst. Z toho sedm bylo na Malši nebo jejích přítocích. Další nejvyšší povodňové stupně pak platí pro stanice na Blanici, Volyňce a Otavě.

Nejprudčeji nyní stoupá hladina Malše pod římovskou přehradou na Českobudějovicku, z níž vodohospodáři museli výrazně zvýšit odtok. Například v Roudném u Českých Budějovic se Malše od půlnoci zvedla o metr na aktuální výšku 315 centimetrů.

Krizový štáb Jihočeského kraje, který v sobotu zasedal, také vyzývá lidi, aby zvážili, zda musí cestovat autem. Omezení v dopravě se týkají vozovek Bavorov–Netolice na Prachaticku, Nihošovice–Černětice na Strakonicku, Ličov – Děkanské Skaliny na Českorkumlovsku a Dluhoště–Desky na Českokrumlovsku.

Hasiči evakuovali stovku lidí ze školy v přírodě ve Střelských Hošticích na Strakonicku. Devět desítek hostů zase preventivně opustilo hotel v Českých Budějovicích u řeky Malše.

Kvůli silnému větru také někde spadly stromy na elektrické vedení. Na jihu Čech je bez elektřiny asi 450 odběratelů zejména na Prachaticku.

V Českém Krumlově je nouzově zřízena krizová linka povodňové komise na čísle 771 505 065.

‼️‼️‼️Apelujeme‼️‼️‼️ Sledujte oficiální zdroje informací a dodržujte pokyny složek IZS a představitelů obce‼️‼️‼️



Příkaz k evakuaci neuposlechly v Benešově nad Černou dvě ženy, které jsme museli nakonec zachraňovat na člunu. pic.twitter.com/R5ltBUVL4m — HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) September 14, 2024

Jihomoravský kraj

Vodní stavy na tocích v povodí Moravy a Dyje vlivem trvalých intenzivních srážek stoupají. Třetí povodňový stupeň značící ohrožení eviduje Povodí Moravy k 15.00 na deseti místech, informoval státní podnik v tiskové zprávě. Stavy ovlivňuje řízený odtok vodohospodářů.

Toky v Jihomoravském kraji se z břehů vylévají jen lokálně, zatím spíše mimo zástavbu. Na Blanensku je uzavřená menší silnice mezi Lhotou Rapotinou a Oborou, úsek mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou je neprůjezdný pro vozidla s výškou nad 3,5 metru.

Kam dosáhne voda? Podívejte se na mapy rozlivu Číst článek

Zatopená je také silnice u Ostrova u Macochy. Hasiči v souvislosti s počasím zasahovali k 14.45 zhruba u 120 událostí, od půlnoci jich evidují 300. Kromě Blanenska nejčastěji pomáhají v Brně a na Brněnsku, řekl mluvčí Filip Venclovský.

Policejní mluvčí Pavel Šváb doplnil, že s ohledem na sesuv svahu bude silnice z Bílovic do brněnských Obřan uzavřená. Dopravní podnik již informoval, že tam nebude zajíždět linka 75 a lidé mají využít vlak.

V Brně monitorují situaci podél toků také strážníci. Upozornili na zatopené cyklostezky vedle řek. V mnoha úsecích jsou kompletně pod vodou, informoval jejich mluvčí Jakub Ghanem.

Hasiči ve městě také evakuují více než 180 pacientů z Nemocnice Milosrdných bratří, většina z nich už je v jiných zařízeních v Brně a na jižní Moravě. Evakuace začala už v pátek, protože hrozí, že se do areálu nemocnice dostane voda. Při převozech pacientů pomáhala záchranná služba i hasiči.

Řeky Svratka i Svitava jsou v Brně na druhém stupni povodňové aktivity. Zvýšené hladiny řek ohrožují také Vojenskou nemocnici v Brně, která leží u Svitavy, a břeclavskou nemocnici, která je u Dyje.

Ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma uvedl, že má v sobotu i v neděli opět napršet 100 milimetrů, tedy 100 litrů vody na metr čtvereční. Připomněl, že zatím jsou zvýšené stupně způsobené odtoky z přehrad.

V Rajhradicích na Brněnsku jsme nasadili velkokapacitní čerpadlo k odčerpání vody z místního rybníka. Snažíme se tak zabránit případným škodám na blízkých objektech. pic.twitter.com/nn33FegMt3 — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) September 14, 2024

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj zůstává jediným, kde se neočekává vzestup řek kvůli dešti. Hasiče ale v sobotu zaměstnává silný vítr, který láme stromy a na mnoha místech komplikuje dopravu.

Popadané stromy v noci také uzavřely železniční trať mezi Františkovými Lázněmi a Vojtanovem nebo mezi Nejdkem a Novou Rolí. Uzavřená je i silnice Nejdek–Rudná–Přebuz, informoval odpoledne mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.

Řeky v Karlovarském kraji sice kvůli dešti mírně stoupají, ale jsou zatím daleko i k nejnižšímu stupni povodňové aktivity. Ještě v pátek byly některé toky na úrovni sucha. I říčka Bystřice, která přivádí vodu z Krušných hor a při deštích rychle stoupá, měla ráno hladinu v Ostrově na 63 centimetrech, přičemž prvního stupně povodňové aktivity by dosáhla na 115 centimetrech.

V regionu je kvůli popadaným stromům zhruba 4600 domácností bez proudu, informovala mluvčí ČEZ Distribuce Soňa Holingerová.

V Rajhradicích na Brněnsku jsme nasadili velkokapacitní čerpadlo k odčerpání vody z místního rybníka. Snažíme se tak zabránit případným škodám na blízkých objektech. pic.twitter.com/nn33FegMt3 — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) September 14, 2024

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v 15.20 byly povodňové stupně na 17 místech, z toho třetí stupeň, stav ohrožení, na sedmi, a to na Labi, Úpě a Stěnavě a druhý stupeň na pěti, vyplynulo z informací na webu meteorologů. Obecně je situace ale lepší, než se předpokládalo.

Podívejte se na mapu aktuálních stavů řek a jejich průtoků v celém Česku Číst článek

Hladina Úpy v Trutnově překročila třetí stupeň povodňové aktivity, platí tam stav ohrožení a dál stoupá. Na Úpském nábřeží je kvůli rozvodněné řece uzavřen jeden jízdní pruh. Radnice doporučuje majitelům aut parkujících v blízkosti vodních toků, aby je přeparkovali do vyšší poloh. Povodňová komise očekává, že může ve městě nastat výpadek elektrického proudu.

Z důvodu možných výpadků dodávek elektrického proudu doporučuje, aby si lidé dobili telefony či jiná elektronická zařízení. Lidé, kteří bydlí v ohrožených částech města, si mohou vyzvednout pytle s pískem v areálu Technických služeb Trutnov.

Hasiči evakuovali například část obce Zdoňov na Broumovsku, kde docházelo k přelivu vody z rybníku poblíž obce. Evakuováno bylo 17 lidí, dalších 45 k evakuaci bylo vyzváno.

Starosta Špindlerova Mlýna doporučil návštěvníkům, aby v sobotu opustili toto známé krkonošské horské středisko. Existuje riziko, že se Labe mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím vyleje z koryta a hlavní přístupová silnice do střediska bude obtížně průjezdná. Labe ve Špindlerově Mlýně by mohlo kulminovat v neděli ráno.

Záplavy zasáhly také hřebenovou Luční boudu ve východních Krkonoších. Voda zatopila část jejího okolí včetně prostranství před hlavním vchodem.

Energetici evidují zhruba 7200 lidí bez elektrického proudu, zaznamenali 14 poruch na vedení vysokého napětí.

V Rajhradicích na Brněnsku jsme nasadili velkokapacitní čerpadlo k odčerpání vody z místního rybníka. Snažíme se tak zabránit případným škodám na blízkých objektech. pic.twitter.com/nn33FegMt3 — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) September 14, 2024

Liberecký kraj

Stav ohrožení byl ve 14.30 na čtyřech tocích včetně Jizery na Semilsku a Smědé ve Frýdlantském výběžku na Liberecku. Na většině území v kraji přechodně přestalo pršet a hladiny řek díky tomu klesají, podle předpovědi se ale silné deště vrátí.

25:42 Meteorolog Žák: Povodním se nevyhneme. Po deštích nás čeká babí léto Číst článek

Nejvíce rozvodněných toků je v kraji ve Frýdlantském výběžku. Na třetím stupni je Smědá ve Višňové. Dopoledne byl stav ohrožení i ve Frýdlantu, Raspenavě, Hejnicích a Bílém Potoce. Na těchto místech měli ve 14.30 první nebo druhý povodňový stupeň, v Bílém Potoce dokonce hladina klesla pod první.

Hasiči evakuovali i několik obyvatel. Voda z řeky se zatím do domů nedostala, je na silnicích, loukách a zahradách. Frýdlantská vodárenská společnost žádá obyvatele sedmi obcí z Frýdlantska, aby omezili spotřebu pitné vody z vodovodu a používali ji ideálně jen na pití a vaření. Důvodem je odstavení úpravny vody v Bílém Potoce kvůli záplavám.

Stav ohrožení je nadále i na Jeřici v Mníšku, kde je kvůli tomu uzavřený most u obecního úřadu a do sousedního Oldřichova v Hájích se tak dá dostat jen z druhé strany - od Raspenavy. Jeřice kulminovala na 171 centimetrech v 10.00, o čtyři hodiny později byla o 60 centimetrů níže. Třetí stupeň se vyhlašuje, když je v korytě metr vody. Ve Frýdlantském výběžku je na třetím stupni i potok Oleška v Dětřichově.

Ve zbývajících částech kraje je stav ohrožení na Jizeře v Jablonci nad Jizerou, i tam se situace zatím vyvíjí příznivě. V Jablonečku kulminovala Jizera v 11.00 na 326 centimetrech, což značí pětiletou vodu. Ve 14.30 byla na 242 centimetrech, hranicí pro vyhlášení třetího stupně je 210 centimetrů.

Na druhém stupni je v kraji Řasnice ve Frýdlantu a na prvním Lužická Nise v Hrádku nad Nisou, Kamenice v Plavech na Jablonecku a Mumlava v Harrachově na Jablonecku.

V Libereckém kraji od pátku nejvíce pršelo v horách. Na stanicích Dvoračky v Krkonoších a Smědavě v Jizerských horách napršelo za den a půl dokonce přes 180 milimetrů.

V části obce Poustka jsme začali stavět protipovodňové zábrany. Jedná se o systém voda proti vodě, kdy je každá protipovodňová zabrána naplněna vodou a vytváří tak zábranu - hráz před povodňovou vodou. Celkem máme k dispozici 120 metrů, vysoké jsou 70 cm. pic.twitter.com/5JPsNAtEXw — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lbk) September 14, 2024

Moravskoslezský kraj

Situace v Moravskoslezském kraji patří k nejhorším v republice, podle odhadů úřadů by v něm mohly být v následujících hodinách evakuovány stovky až nižší tisíce lidí. Hejtman kraje Josef Bělica (ANO) v sobotu odpoledne vyhlásil stav nebezpečí.

Stoletá voda v Moravskoslezském kraji? Podívejte se, kam až může v jednotlivých městech dosáhnout Číst článek

Některé toky na severní Moravě dosáhly v sobotu odpoledne 50letého průtoku, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Stav extrémní povodně kolem 16.00 trval na Černé Opavě v Mnichově a Porubce ve Vřesině.

Bohumín na Karvinsku vyzval obyvatele městské části Pudlov, aby se připravili na evakuaci. Podle nového modelu jsou přímo ohroženy domy v této oblasti, kde zatím nejsou dostavěny protipovodňové hráze. Chystá se i možná evakuace probíhá i v městské nemocnici.

Na možnou evakuaci se mají připravit také obyvatelé opavských částí Držkovice, Vávrovice, Palhanec a Kateřinky. Městu hrozí více než stoletá voda.

Kvůli záplavám silničáři uzavřeli dálnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku. Uzavřeny jsou také některé cesty v okolí Opavy. Oznámilo to Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Na několik hodin byl podle informací policie uzavřen také Klimkovický tunel na D1 u Ostravy.

Podle ředitele moravskoslezských hasičů Radima Kuchaře je situace mírně klidnější na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku, nejvíce musí aktuálně hasiči naopak zasahovat na Karvinsku.

Mluvčí hasičů Jakub Kozák před 15.00 uvedl, že hasiči aktuálně řeší v regionu přes 500 událostí. Čerpají vodu, odstraňují stromy, pomáhají s evakuacemi nebo rozváží pytle s pískem. Situaci oproti roku 1997 zhoršuje fakt, že záplavy přišly v září, kdy jsou například již sklizená pole, což zhoršuje zadržování vody v půdě.

Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková řekla, že i v následujících třech dnech se dají v regionu očekávat další vydatné srážky, které pro oblasti Poodří, Opavské pahorkatiny a Ostravské pánve mohou činit 190 milimetrů, pro Jeseníky 250 milimetrů a pro Beskydy 150 milimetrů.

Aktuálně máme @KrajMsk řešíme více než 500 událostí, skladba zůstává stejná - čerpání vody, ochrana objektů před zaplavením, transport pytlů s pískem, odstraňování stromů a evakuace osob. Ta je zatím spíše jednotlivá, individuální, neprobíhá žádná hromadná evakuace většího území. pic.twitter.com/AkhCDUVodU — HZS Moravskoslezského kraje (@hzsmsk) September 14, 2024

Olomoucký kraj

Stav nebezpečí vyhlásil kromě Moravskoslezského kraje i olomoucký hejtman Josef Suchánek (STAN). Kritická situace je hlavně na Jesenicku, kde na několika místech hladiny řek překročily třetí stupeň a platí tam stav ohrožení, řekl v sobotu novinářům Suchánek.

Kromě Moravskoslezského kraje platil stav extrémní povodně kolem 16.00 také ve Vidnavě na Jesenicku v Olomouckém kraji a na řece Bělá v Mikulovicích. Radnice vyzvala obyvatele několika záplavami ohrožených ulic k urychlené evakuaci.

V Jeseníku hasiči kvůli hrozbě záplav evakuují dvě ulice, preventivní odsun se týká zhruba dvou stovek lidí. Hladiny řek v Jeseníkách stále stoupají. Další evakuace na Jesenicku budou zřejmě následovat v odpoledních a večerních hodinách. V Jeseníku a okolních obcích jsou připravena evakuační centra.

Na tocích, které odvodňují Jeseníky, předpokládají meteorologové nejvyšší vzestupy hladin řek a potoků s četným překročením třetích povodňových stupňů a případně i padesátiletých nebo stoletých průtoků v sobotu a v neděli.

Olomouc podle aktuálních dat zasáhne v neděli ráno dvacetiletá povodeň, která by ve městě i díky vybudovaným protipovodňovým opatřením neměla napáchat velké škody. Prognóza není tak dramatická jako před pár dny. Záplavy ohrožují hlavně městskou část Chomoutov, ale ani tam by situace neměla být vážná. Novinářům to řekl tajemník městské povodňové komise Jan Langr.

Vyšší průtok v řece Moravě bude mít za následek vzestup spodní vody, zaplaveny kvůli tomu mohou být sklepy a suterény budov v níže položených částech města.

Nejvíce práce měli hasiči v okrese v okolí řeky Vidnávky a Bělé a v obcích po jejich toku. V celém Olomouckém kraji nyní zasahují na 120 místech, od půlnoci jich bylo 250.

Od čtvrtka do konce týdne může podle Českého hydrometeorologického ústavu na návětří Jeseníků napršet i přes 500 milimetrů srážek, tedy 500 litrů vody na metr čtvereční. Situace se kvůli tomu může podobat roku 1997, kdy Olomoucký kraj po vydatných deštích zasáhly ničivé povodně.

S ohledem na situaci v kraji byl aktivován krizový štáb ORP Jeseník, který bude koordinovat a řídit veškeré záchranné a likvidační práce. Uzavřeno je několik silnic, spolupracujeme s PČR, která reaguje na aktuální situaci. Na Jesenicku nyní zasahujeme u 40 událostí. (LB) pic.twitter.com/x3ehSEdQwo — Hasiči Olomouc ‍ (@hasici_olomouc) September 14, 2024

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji je na nejvyšším třetím povodňovém stupni Novohradka v Luži a Úhřeticích, Třebovka v Ústí nad Orlicí a další menší toky. Přehrady se plní. Vyplývá to z údajů Povodí Labe a Českého hydrometeorologického ústavu. Deště mají pokračovat celý víkend.

Stav ohrožení platí na Třebůvce v Hraničkách, Jevíčce v Chornici, na Žejbru v Rosicích a Podolském potoce v Barchově. Na nižším druhém povodňovém stupni jsou Chrudimka v Padrtech a Nemošicích, Loučná v Cerekvici nad Loučnou, Třebovka v Ústí nad Orlicí a Třebůvka v Mezihoří. Několik toků je na prvním stupni zvaném bdělost.

Kvůli rozvodněné řece Novohradce muselo být vyklizeno šest domů v Lozicích a dva v blízké Luži na Chrudimsku. Celkem muselo z domů odejít asi 20 lidí. Evakuovány musely být také chatové oblasti v Hrobicích a Němčicích na Pardubicku. Jeden více než 80letý muž odejít odmítl, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Podle hejtmana Martina Netolického (3PK/SOCDEM) je největší ohrožení v Luži, situace je ale zvládnutelná. Situaci na Orlickoústecku považuje za relativně stabilní, velmi dobře podle něj fungují protipovodňová opatření na řece Třebovce, rybník Hvězda má dostatečný retenční prostor k zadržení dalších přívalů vody. Osvědčily se také suché poldry na horních tocích. Voda je rozlitá zejména na tradičních místech jako Černovír, Červená či Brandýs nad Orlicí.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) není v Pardubickém kraji zatím důvod vyhlašovat stav nebezpečí, vše se daří zvládat Situace se ale může zhoršit, řekl po jednání v Hrochově Týnci na Chrudimsku.

Kvůli zaplavení jsou uzavřené některé úseky silnic, například Chornice – Bezděčí u Trnávky, Žichlínek – Rychnov na Moravě, v Borové, Bělé u Luže, v Horním Újezdu, v Luži nebo v Maksičkách a Lačnově.

Bez energie je v regionu 2300 domácností, energetici zaznamenali pět poruch na vedení vysokého napětí. Situaci na svém webu sleduje i Český rozhlas Pardubice.

S ohledem na situaci v kraji byl aktivován krizový štáb ORP Jeseník, který bude koordinovat a řídit veškeré záchranné a likvidační práce. Uzavřeno je několik silnic, spolupracujeme s PČR, která reaguje na aktuální situaci. Na Jesenicku nyní zasahujeme u 40 událostí. (LB) pic.twitter.com/x3ehSEdQwo — Hasiči Olomouc ‍ (@hasici_olomouc) September 14, 2024

Plzeňský kraj

Na jihu Plzeňského kraje některé toky dosáhly třetího stupně povodňové aktivity, v noci na sobotu stoupla například Otava. Na stupeň ohrožení vystoupala Otava v Rejštejně a v Sušici. Zatímco před týdnem řekou protékalo okolo čtyř až pěti metrů krychlových za sekundu, v sobotu nad ránem v Sušici Otavou teklo 136 krychlových metrů za vteřinu.

Město Sušice věří, že velkou vodu, která od pátečního večera rozvodnila řeku Otavu, přečká bez nutnosti evakuovat obyvatele z ohrožených oblastí. Voda by mola začít i klesat, řekl starosta měst Petr Mottl (ODS).

Zvýšila se i hladiny Vydry, která v Modravě dosáhla na druhý stupeň. V sobotu dopoledne na druhý stupeň, což je stav pohotovosti, stoupla i hladina Křemelné, na prvním stupni je Ostružná. Všechny tyto toky jsou v povodí Vltavy. Voda ze šumavských kopců tak bude pokračovat do jižních Čech.

Stoupla ale i hladina Klabavy na Rokycansku, jejíž voda vtéká do Berounky. Dosahuje tam v Hrádku už druhého stupně.

Meteorologové vydali varování před extrémními srážkami a rizikem záplav pro jihovýchodní část Plzeňského kraje. V jeho zbytku by měly srážky být méně intenzivní. Kromě vody ale v kraji hrozí silný vítr. Už v noci hasiči vyjížděli k několika případům pádu stromů.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji přibyl v sobotu odpoledne povodňový stupeň na čtyřech místech, celkem jich je 14. Třetího stupně dosáhl jedině Botič, který v Jesenici u Prahy už začal klesat a v Průhonicích je aktuálně dva centimetry přes hranici třetího stupně.

24:05 Za posledních 20 let se protipovodňová opatření výrazně zlepšila, zdůrazňuje ředitel Povodí Vltavy Číst článek

Druhý stupeň platí na Pitkovickém potoku v Kuří a na Doubravě ve Žlebech, jejich hladina už ale dál nestoupá. Nově přibyl první stupeň například na Labi v Kostelci nad Labem. Stoupá též hladina Labe v Mělníku. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu.

První stupeň je nové též na Litavce v Čeňkově a na Červeném potoce v Hořovicích, avšak zde se podle aktuálních měření hladina vody nezvyšuje. Naopak Sázava v Nespekách je na prvním stupni a může ještě výrazně navýšit hladinu i průtok. Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) už ale nehrozí katastrofické scénáře a evakuace míst u řeky byla odložena.

Labe v Mělníku v noci na sobotu stouplo na první povodňový stupeň, nyní hladina dosahuje 430 centimetrů a dál stoupá. Už v pátek dalo vedení města postavit protipovodňovou hráz, která je připravená na očekávanou hladinu cca 650 centimetrů.

Kvůli extrémním dešťům a silnému větru evidovaly energetické společnosti zhruba 4500 domácností bez elektrického proudu.

Protože jsou přítoky do Zbyšovského rybníka stále plné byla doporučená evakuace obce Opatovice. Na místě máme autobus. pic.twitter.com/q7CMXGB0kR — HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) September 14, 2024

Ústecký kraj

Ústecký kraj je připraven na povodňovou vlnu z Labe, řekl to v sobotu po zasedání povodňové komise hejtman Jan Schiller (ANO). Zatím nikde nehrozí evakuace. Problémy dělá vítr a pády stromů kvůli podmáčené půdě. Bez proudu jsou stále tisíce domácností napříč krajem.

Labe by mohlo dosáhnout třetího povodňového stupně v neděli, v sobotu platil první stupeň v Litoměřicích a Ústí nad Labem.

„Odklízí se hlavně dřevo, a to i podél toků. Může se stát, že nepřístupné budou cyklostezky,“ řekl Schiller. Zástupce ČEZ povodňovou komisi informoval, že v sobotu ráno bylo 25 závad na vysokém napětí, odpoledne jich bylo 17.

Povodí Labe očekává, že hladina největší české řeky stoupne výrazněji poté, co do ní přiteče voda z dalších částí Česka. V Povodí Ohře je situace klidná.

Hasiči vyjížděli v sobotu hlavně k popadaným stromům a větvím, k čerpání vody vyjížděli minimálně. Od pátku mají přes 700 výjezdů spojených s počasím.

506. Tolik událostí řešili od dnešní půlnoci hasiči v Ústeckém kraji. Většinou se jednalo o spadlé stromy nebo uvolněné plechy na budovách, v obci Hrobce na Roudnicku jednotky evakuovali 7 skautů z ostrova. #HasiciUsteckehokraje pic.twitter.com/PlVknWsBIE — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) September 14, 2024

Kraj Vysočina

Na Vysočině je kvůli záplavám zavřený most přes řeku Jihlavu v Bítovčicích a silnice do Koroužného na Ždársku. Hasiči v sobotu budují další protipovodňové zábrany ve městech u Sázavy. Podle posledních prognóz by další vývoj na tocích v kraji ale nemusel být tak hrozivý, jak to vypadalo v minulých dnech.

Platí však také to, že území je nasycené vodou a stále je riziko lokálních povodní, případně vylití řek z koryt, řekl novinářům hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS a STO) po sobotním jednání krajské povodňové komise.

O něco lepší vyhlídky než v pátek jsou i v povodí Sázavy. Místo obávané stoleté vody by tam podle sobotních odhadů povodňová vlna neměla přesáhnout padesátiletou vodu.

Na třetím povodňovém stupni jsou teď v kraji podle Českého hydrometeorologického ústavu Želivka v Želivě na Pelhřimovsku, Želetavka v Jemnici na Třebíčsku a Svratka v Dalečíně na Ždársku.

V Bítovčicích na Jihlavsku byl kvůli zvýšené hladině v řece uzavřený most přes Jihlavu. Za řekou bydli asi 100 lidí, podle hejtmana jim zůstalo spojení přes lávku a záchranáři se tam mohou dostat po cyklostezce. Lidem bylo nabídnuté krizové ubytování. Problémy tam byly také s plynovým potrubím, podle hejtmana je i to už zabezpečené.

Na některých místech Vysočiny by podle meteorologů ještě mohlo spadnout 100 až 150 milimetrů vody. V neděli už by měl déšť postupně ustávat, ale například ve Žďárských vrších bude zřejmě pršet i v pondělí.

V Bystřici nad Pernštejnem dopoledne vyjížděli hasiči k záchraně topícího se muže, který šel do vody zachraňovat svého psa. V době příjezdu hasičů na místo byl muž na břehu. Hasiči provedli záchranu psa. pic.twitter.com/qR4lGIT5Og — HZS Kraje Vysočina (@HzsKVY) September 14, 2024

Zlínský kraj

Kvůli zaplavení vodou silničáři uzavřeli dálnici D55 u Otrokovic na Zlínsku ve směru k D1. Voda a spadlé stromy zastavily provoz i na dalších cestách ve Zlínském kraji. Voda zaplavila rovněž železniční trať mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem.

Hladiny některých řek a potoků ve Zlínském kraji v sobotu začaly po intenzivních deštích stoupat. Druhý stupeň povodňové aktivity znamenající pohotovost platil odpoledne na Bystřičce pod a také nad stejnojmennou nádrží na Vsetínsku, dále na Juhyni v Rajnochovicích na Kroměřížsku a také na Rusavě v Chomýži na Kroměřížsku.

První stupeň povodňové aktivity značící bdělost byl ke 14.00 v regionu na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Také její hladina má stoupající tendenci. Naopak setrvalý stav je na Juhyni v Kelči na Vsetínsku, kde byl odpoledne taktéž první povodňový stupeň.

Lze očekávat, že v příštích hodinách dosáhnou povodňových stupňů i další vodní toky v regionu. V sobotu odpoledne ve Zlíně zasedne krajská povodňová komise.

Podle odhadů meteorologů by mělo v regionu od pátku do neděle napršet až 220 litrů vody na metr čtvereční. Na některých tocích kvůli tomu očekávají dosažení třetího povodňového stupně, který znamená ohrožení.

⚠️POZOR nájezd na dálnici D55 v EXITU 34 Napajedla ve směru na Přerov právě uzavřela Policie ČR! Hasiči v cca 500 m úseku odčerpávají vodu a odklízejí nánosy bláta z polí. Nájezd na dálnici je možný až v EXITECH 32 a 30 v Otrokovicích! pic.twitter.com/EarJu9N4cn — ŘSD Zlínský kraj (@RSD_Zlinsky) September 14, 2024