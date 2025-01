Zelenskyj pochopil Trumpovu hru. Zato Putinovy nároky amerického prezidenta rozčilují, míní Zrno

Donald Trump ještě před volbami avizoval změnu kurzu americké zahraniční politiky. Ambiciózně hovořil například o míru na Ukrajině. „Vladimir Putin si klade nesplnitelné podmínky a to Trumpa rozčiluje,“ hodnotí Matyáš Zrno, nový šéfredaktor Aktuálně.cz a zpravodaj z Ukrajiny. V pořadu Osobnost Plus také souhlasí s Trumpovým přesvědčením, že by si měly Spojené státy americké znovu nárokovat Panamský průplav. Osobnost Plus Praha 14:53 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ve smlouvě z roku 1977 o předání Panamského průplavu stojí, že Američané mají právo vynutit si neutralitu průplavu a rovné zacházení ke všem zemím. Pak je tady otázka, zda hongkongské společnosti, které klíčové přístavy ovládají a jsou pod vlivem komunistické Číny, jsou narušením neutrality,“ vysvětluje Matyáš Zrno.

Doplňuje, že Američané opakovaně ve Střední Americe v minulosti již intervenovali, v Panamě pak konkrétně naposledy v roce 1989, kdy George Bush starší zemi obsadil, aby zatkl diktátora Manuela Noriegu.

Jednání o příměří

Podobně ambiciózně pak Trump hovořil o míru na Ukrajině, k jejíž podpoře jsou on a jeho okolí kritičtí. A to dokonce tak, že na 90 dní přerušili veškerou pomoc. Zrno však soudí, že výroky Donalda Trumpa Ukrajině překvapivě hrají do karet.

„Donald Trump chválí Zelenského za to, že se chce dohodnout, zatímco Rusko nechce,“ objasňuje a dodává, že Zelenskyj pochopil Trumpovu hru a nechce být tím, kdo mu stojí v cestě:

„Trump se chce pochlubit tím, že přivedl obě strany k jednacímu stolu nebo prosadil příměří. Zelenskyj pochopil, že Trump chce kooperativního prezidenta. Zatímco Putin žije ve své představě, že musí obnovit hranice Ruska z dob Kateřiny Veliké. Klade si nesplnitelné podmínky. A to Trumpa rozčiluje.“

Šéfredaktor serveru Aktuálně.cz upozorňuje, že Trump může Ukrajinu donutit, aby se vzdala částí území a smířila se se zamrzlým konfliktem.

Pokud se ale i tak ukáže, že jednání o příměří Rusové odmítnou, je podle Zrna možné, že se Ukrajina dočká větší americké podpory a ekonomické války Spojených států vůči Rusku.

„Pokud se podaří to, o čem mluvil Donald Trump – zatlačení na země OPEC, aby zvýšily těžbu ropy – sníží se tím cena ropy na světových trzích. Ruská ekonomika tak zkolabuje,“ doplňuje.

Babiš a Trump

Donalda Trumpa ve volbách na české politické scéně podporoval mimo jiné i Andrej Babiš (ANO), který se k proudu konzervativců přihlašuje. Zrno ale vysvětluje, že s myšlenkou konzervatismu nemá Babiš nic společného.

„Donalda Trumpa a Viktora Orbána obdivuje Babiš kvůli jejich mechanismu moci. O myšlenkách konzervatismu ví velmi málo. Viktor Orbán má vyhrazený jeden den v týdnu, kdy se věnuje četbě, to si u Andreje Babiše nedokážeme představit. U něj se jedná spíš o takovou pěnu dní na základě toho, co mu zrovna řekli jeho marketéři,“ popisuje.

