OVĚŘOVNA: ‚Výmluva mocného Ruska.’ Vojáci nezničí Ukrajinu během 48 hodin, jak tvrdí dezinformace

Řetězový e-mail varuje, že Rusko na Ukrajině ještě nevyužilo vše, co má k dispozici, a chystá se vyhlásit „skutečnou válku", pokud Kyjev nepřijme ruské ultimátum. „Žádná skrytá záloha neexistuje, na Ukrajinu jde všechno, co Rusko má," vyvrací v rubrice Ověřovna! bezpečnostní analytik Jakub Drmola. Manipulátoři navíc varují, že české ministerstvo vnitra začne sledovat veškerou komunikaci kvůli souvisejícím hackerským útokům. Ani to ale není možné. Kyjev/Moskva/Praha 6:00 26. ledna 2025

„Dnes ruské vzdušné síly zasadily Kyjevu silný a oslepující úder,“ tvrdí zpráva, která se opakovaně šíří na sítích a přes hromadné maily. Text na začátku vyjmenovává údajné úspěchy ruské armády a tvrdí čtenářům, že prezident Vladimir Putin „zvažuje tvrdé ultimátum Ukrajině“.

„Putin bude požadovat stažení ukrajinských jednotek z ruského území (nové regiony) a dobrovolnou kapitulaci Charkova, Nikolajeva a Oděsy. V případě odmítnutí vyhlásí Moskva do 24 hodin skutečnou válku Kyjevu,“ varují autoři zprávy.

Rusové by pak údajně do 72 hodin vybombardovali ukrajinská města Kyjev, Lvov, Dněpr, Poltava, Ternopil a Vinnica. Zbytek Ukrajiny by vystavili masivním raketovým útokům a zcela by zničili všechny mosty přes Dněpr, civilní letiště a železniční infrastrukturu.

Dále autoři zprávy píšou, že vrchol akce „začne za 48 hodin“, na jiném místě stojí časové určení „od zítra za 48 hodin“.

‚Pro ruské publikum’

Jediný způsob, jak by takového zničení Rusko mohlo dosáhnout, by bylo použití jaderných zbraní, jak pro server iROZHLAS.cz uvedl bezpečnostní analytik Jakub Drmola z Katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně.

„Pokud by se Rusko rozhodlo, že použije jaderný arzenál, že by jim to za to stálo – což si nemyslím, že by bylo jakkoliv pravděpodobné – tak ten arzenál je dostatečně velký, aby skutečně bylo možné zlikvidovat celý stát o velikosti Ukrajiny,“ upozorňuje.

„Pokud pomineme jaderné zbraně, tak toho rozhodně schopní nejsou a nikdy toho schopní nebyli. Dá se říct, že už někdy od roku 2022 platí situace, že Ruská federace používá veškeré své vojenské prostředky a maximální úsilí, co se týká vedení bojů na Ukrajině,“ dodává Drmola.

Text je nejspíš určený především pro ruské publikum, jak pro server iROZHLAS.cz uvedl Jan Fridrichovský, šéfeditor webu Demagog.cz, který je součástí Středoevropské observatoře digitálních médií (CEDMO).

„Jednak se tam píše o ruské armádě jako o našich vojácích, a taky je tam spousta, řekněme, odborných nebo vojenských výrazů, které člověku, který každý den nesleduje zprávy z fronty na ruské státní televizi nebo nečte vojenské blogery na telegramu, nemusí být úplně srozumitelné,“ přibližuje.

Zpráva se i přesto dlouhodobě šíří v českém prostředí, což podle Fridrichovského může vyvolat strach zejména u lidí, kteří jsou náchylní věřit tomuto typu ruské propagandy. Na této dezinformaci je patrné, že ruská propaganda publikuje jiný typ obsahu pro vlastní publikum a pro lidi žijící na Západě.

„Často je to spojené s nějakým konkrétním státem nebo se Západem obecně. Dezinformace jsou mnohdy zaměřené na zpochybňování západní podpory v Ukrajině nebo na západní vojáky, kteří údajně působí na Ukrajině a tak dále,“ doplňuje.

‚Proč čekat tři roky?’

Dezinformační zpráva je podle bezpečnostního analytika Drmoly spíše omluvou Ruska, od kterého se očekávalo, že dokáže zabrat celou Ukrajinu brzy po začátku války: „Tento narativ o tom, že Rusko bojuje jenom jako, že se doopravdy nesnaží vyhrát a že má nějaké obrovské skryté rezervy, které může kdykoliv vrhnout do války a celou ji okamžitě vyhrát a zvrátit, to je příběh, který koluje už dlouhé roky.“

‚Žádné další karty’ Jedinou možností, jak by Rusko mohlo ještě více eskalovat konflikt na Ukrajině, by podle bezpečnostního analytika Jakuba Drmoly bylo použití zbraní hromadného ničení. „Samozřejmě vyloučit to nejde, ale považuji to za extrémně nepravděpodobné. Putin je podle mě přesvědčen o tom, že by se mu to prostě nevyplatilo. A pokud se bavíme o jiných nástrojích, jak jsem říkal, Rusko využívá vše, co má. Už nemá žádné další karty, které by proti Ukrajině mohlo využívat,“ připomíná.

„Je to v podstatě taková výmluva na to, že se mocnému Rusku nepodařilo rychle porazit slabou Ukrajinu. Nicméně z reálných údajů víme, že žádná taková skrytá záloha prostě neexistuje a na Ukrajinu jde všechno, co Rusko má,“ přibližuje Drmola.

S tím souhlasí i Fridrichovský ze serveru Demagog.cz: „Válka trvá už téměř tři roky. Rusko už od začátku tvrdilo, že by dokázalo Ukrajinu zničit do pár dní. Pokud by to byla pravda, tak je na místě otázka, proč se jim to ještě nepovedlo.“

„Proč čekají tři roky na to, aby za 48 hodin zničili Ukrajinu? Věřím, že většina lidí, ke kterým se takovýto text dostane, si položí tuto otázku a na základě toho si vyhodnotí, že to asi nebude úplně pravdivá informace,“ myslí si Fridrichovský.

‚Virus na pohlednicích’

Kromě údajného ruského ultimáta Ukrajině a případného rozpoutání „skutečné války“ se však dezinformátoři také snaží čtenáře vyděsit zprávou o údajném s tím souvisejícím hackerském útoku. „Od zítřka žádné obrázky, pohlednice ani videa. Je tam virus. Hackeři vyhlásili válku a na obrázcích a videích budou viry. Poté nelze telefon nebo počítač obnovit. Můžete si dopisovat, ale žádné obrázky,“ tvrdí dále zpráva.

České ministerstvo vnitra kvůli této „hackerské válce“ údajně zavedlo speciální opatření, kdy začne monitorovat veškeré telefonní hovory, zprávy, sociální sítě a další komunikační fóra a prostředky.

„Dávejte pozor, abyste neposílali zbytečné zprávy nebo informace, které jsou v rozporu se zákony a morálkou. Řekněte to svým dětem a buďte velmi opatrní. Neuvěřitelné, ale pravdivé. Vše, co napíšete nebo řeknete, může být použito proti vám, dokonce i jakýkoli vtip,“ varují manipulátoři.

V České republice přitom neexistuje žádná právní úprava, která by umožňovala plošné sledování či monitorování všech komunikačních prostředků, jak pro server iROZHLAS.cz vyvrací mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

„Pokud má dojít ke sledování komunikačních prostředků, pak je tento postup vždy vázán na oprávnění konkrétního orgánu státu a vždy podléhá povolení soudu. Nařídit (povolit) takový úkon lze jen pro podezření z konkrétně stanovených trestných činů nebo pro plnění úkolů zpravodajských služeb. Provádění těchto úkonů také podléhá kontrole, a to jak soudní, tak parlamentní,“ vysvětluje Krátoška.

„Platí tedy, že ministerstvo vnitra rozhodně žádný monitoring neprovádí, ani to nemůže nikomu nařídit. A to ani za krizové situace,“ zdůrazňuje mluvčí.

Podle Fridrichovského má tato část dezinformace především nutit čtenáře, aby text sdílel dál: „Naznačuje to, že pokud to nebudeme sdílet okamžitě, tak už zítra bude pozdě. Myslím, že to funguje jako apel na to, aby to člověk sdílel co nejrychleji. U někoho to určitě může vyvolat strach, paranoiu, ale myslím si, že na naprostou většinu společnosti to takový vliv mít nebude.“

„Lidé, kteří jsou hodně hluboko v konspiračně dezinformační bublině a jsou velmi náchylní věřit různým takovým konspiracím, už a priori nemají žádnou důvěru ve stát. Dá se předpokládat, že už si myslí, že například ministerstvo vnitra může odposlouchávat jejich komunikaci,“ doplňuje šéfeditor webu Demagog.cz, který je součástí CEDMO.

Je také třeba dodat, že varovný e-mail a příspěvky stejného znění se naposledy ve větším měřítku šířily kolem 25. listopadu 2024. K žádné eskalaci bojů či hackerským útokům v rozsahu, v jakém je nastiňují autoři zprávy, ale „do 48 hodin“ nedošlo.

Dezinformační narativy

Dezinformace o údajných skrytých zálohách Ruska se podle analytika Drmoly začaly šířit téměř okamžitě po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. U takovýchto zpráv je podle něj nejlepším řešením ověřování informací.

„To, jak velká ruská armáda je, jaké má materiální zázemí, kde jsou umístěny jaké jednotky a tak dále, jsou věci, které jsou zjistitelné, dohledatelné a dá se velice snadno zjistit, že takovéto rezervy neexistují. Nicméně pokud někdo je ochoten, nebo spíš chce věřit něčemu takovému, tam se nějaké přesvědčování pomocí reálných dat provádí těžko,“ myslí si Drmola.

Černý kašel Dalším častým dezinformačním narativem, který se šíří o válce na Ukrajině, je podle Jana Fridrichovského ze serveru Demagog.cz údajné rozšíření černého kašle kvůli ukrajinským uprchlíkům: „Podobné příspěvky se objevují pokaždé, když se v Česku objeví třeba jenom lokální epidemie nějaké nakažlivé nemoci.“ „Velmi často se to spojuje s ukrajinskými uprchlíky, protože pro autory příspěvků je to nějaké jednoduché vysvětlení, proč se zrovna někde začne šířit nějaká nemoc. Většinou si to nespojují třeba s tím, že je nízká proočkovanost, ale spíš hledají nějakou konkrétní osobu nebo skupinu osob, která za to může,“ vysvětluje Fridrichovský.

Nejedná se však o nejčastější dezinformační narativ o válce na Ukrajině, které se v České republice šíří, jak vysvětluje Fridrichovský. Běžné jsou naopak útoky na Volodymyra Zelenského, na jeho rodinu a případně na další nejvyšší ukrajinské představitele.

„Často je to produkt zjevně ruské propagandy a často upozorňuje na nějakou údajnou korupci nebo zneužití západní finanční pomoci na nákup například luxusních nemovitostí, šperků, aut a některé ty případy jsou opravdu bizarní,“ říká Fridrichovský.

Jako příklad zmiňuje údajný nákup první dámy Oleny Zelenské, která si měla za zhruba 114 milionů korun koupit automobil Bugatti Tourbillon. Tento údajný nákup server iROZHLAS.cz vyvrátil v rámci rubriky Ověřovna! minulý rok v srpnu.

„Volodymyra Zelenského a jeho blízké se snaží vykreslit jako někoho, kdo akorát profituje na válce, nakupuje luxusní věci a západní pomoc, kterou i Česko posílá na Ukrajinu, se nedostane tam, kam se má dostat,“ upozorňuje.