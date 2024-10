Zmocněnec slovenské vlády navrhl zastavit očkování mRNA vakcínami. Mění podle něj lidskou DNA

Zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu během epidemie nemoci covid-19 Peter Kotlár navrhl ve středu kabinetu premiéra Roberta Fica zastavit očkování mRNA vakcínami proti tomuto onemocnění. Zdůvodnil to tím, že nebyla prokázána jejich bezpečnost a že tyto látky mění lidskou DNA. Představitel opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) v reakci prohlásil, že Kotlár šíří dezinformace. Bratislava 20:26 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Kotlára existuje mnoho indicií a důkazů, že koronavirus byl uměle vytvořen v čínské laboratoři (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Udělejme společně alespoň to správné gesto, že zastavíme aplikace mRNA preparáty až do dokázání účinnosti a bezpečnosti. Nejzávažnějším zjištěním je, že mRNA preparáty mění lidskou DNA,“ uvedl Kotlár, aniž by své tvrzení podložil nějakými důkazy. Dodal, že bezpečnost a účinnost vakcín prokázána nebude.

Podle Kotlára, který je ortoped a loni byl zvolen poslancem slovenské sněmovny za nyní nejmenší vládní stranu SNS, existuje mnoho indicií a důkazů, že koronavirus byl uměle vytvořen v čínské laboratoři. Podle médií také v minulosti vystupoval proti nošení roušek či očkování.

„Nejzávažnějším důsledkem celé vykonstruované operace s názvem pandemie covid-19 je ohrožení lidského zdraví a ověření si naivity obyvatel planety podprahově poslouchat,“ tvrdí Kotlár.

Vyslovil se rovněž proti nové pandemické úmluvě, na které se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) letos na jaře nedohodly. Nová úmluva by měla reagovat na některé nedostatky, které se projevily za pandemie covidu-19.

‚Nebezpečné dezinformace‘

„Pokud bychom měli soutěž o zbytečnost, vyhrál by Peter Kotlár. Zmocněnec pro prošetření pandemie nemá analýzy, nemá důkazy, navzdory tomu zneužívá svůj post k šíření nebezpečných dezinformací,“ uvedl v prohlášení poslanec PS a místopředseda parlamentního výboru pro zdravotnictví Oskar Dvořák.

Na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, zemřelo během silných vln koronavirové nákazy přes 20 000 lidí. Vícero představitelů nynější slovenské vládní koalice, jež v uvedeném období nebyli u moci, očkování proti covidu-19 tehdy nepodpořilo a naopak kritizovalo epidemické restrikce. Slovensko se v EU řadilo k zemím s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva proti covidu-19.