Afroameričan

16. 6. 2015 |Lenka Kabrhelová, mta |Zprávy ze světa

Jak by se měl člověk identifikovat - na základě barvy pleti, podle kulturní příslušnosti nebo podle vlastního pocitu? O těchto otázkách se živě debatuje ve Spojených státech. Diskusi rozpoutal případ aktivistky za občanská práva Rachel Doležalové. 37letá žena podle všeho léta lhala o tom, že je černoška, přestože je podle rodičů běloška a její kořeny sahají do Evropy, mimo jiné i do Německa a Česka.