Praha zakázala organizované noční chození po hospodách. Pokuty půjdou až do 100 tisíc, říká radní

Skupiny opilců narušují noční klid, znečišťují veřejný prostor a prý kazí reputaci Prahy, proto se vedení hlavního města rozhodlo organizované opíjení cizinců zakázat. „Občané Prahy 1 si už několik let stěžují na organizované chození od baru k baru, jehož klienty jsou hlavně turisté," říká pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský (Piráti) pro Český rozhlas v pořadu K věci. Praha 11:38 27. října 2024

„My jsme před týdnem na radě schválili změnu tržního řádu, kdy jsme zakázali noční průvodcování mezi desátou večer až šestou hodinou ráno, protože tyto tzv. pub crawly probíhají tak, že nějaká česká firma to organizuje, označí si turisty a pak je průvodce vodí od baru k baru. Právě to bude teď zakázané. Nezakázali jsme tedy to, když se parta kamarádů rozhodne v noci obejít pár hospod,“ říká Zábranský.

Kontrolovat tyto organizované skupiny bude policie. „Policie v nočních hodinách normálně funguje, v ulicích jsou například kvůli nočním rvačkám a podobně, nyní budou moci vymáhat i toto nařízení. Maximální pokuta bude až 100 000 Kč,“ vysvětluje radní.

„Rozeznat tyto organizované skupiny bude na práci policie. Tato aktivita ale probíhá typicky tak, že jsou ti turisté označení, mají nějakou barvičku, náramek, aby je jejich průvodce poznal, a takhle chodí po ulicích,“ říká Zábranský.

