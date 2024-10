Nový systém není špatný, trpí nedostatkem času na vývoj, říká k digitálnímu stavebnímu řízení Kasl

Jak budou v následujících měsících úředníci vydávat stavební povolení a rozhodnutí o kolaudacích? Problémy s digitalizací stavebního řízení v pondělí znovu řešili zástupci samospráv a komory architektů s ministrem Martinem Kupkou (ODS), který digitalizaci po konci Pirátů ve vládě vede. „Věřím, že se k perfektnímu digitálnímu stavebnímu řízení dostaneme dříve, než za těch 12 až 18 měsíců,“ říká pro Radiožurnál šéf komory architektů Jan Kasl. Rozhovor Praha 11:08 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak budou v následujících měsících úředníci vydávat stavební povolení a rozhodnutí o kolaudacích? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrat k systému, který úřady využívaly dříve. Je to podle vás řešení situace?

Myslím, že pro úřady to je asi jediné řešení, protože ta část, která probíhá na úřadech a vazba na portál stavebníka, čili na podání žádostí na evidenci dokumentací, funguje nejméně dobře. Sice nějak funguje, ale rozhodně nefunguje bezpečně a rutinně.

Takže tato cesta je dobrá a myslím si, že to, co jsme si včera zhruba za tu hodinu a půl s panem ministrem řekli, by mohlo vést k dobrému výsledku, pokud ještě náhodou nezvítězí ta část vlády, která by se raději vrátila k samotnému počátku a zahájila by všechny kroky digitalizace znovu. To bych osobně považoval za nešťastné.

A problémy podle vašich aktuálních zkušeností s doposud spuštěným systémem dál přetrvávají?

Přetrvávají. Je to dáno také tím, že stavební úřady do konce června – v očekávání nejistot – dostaly republikově asi 4,7 krát násobně víc žádostí o různá rozhodnutí, povolení stavby a tak dále. A mnohé se tím zabývají a budou zabývat na jedné z Prah, kde máme podanou žádost – tam jsme snad 27. v pořadí. Stále to je tedy neradostné. Jeden kolega mi psal, že jejich ateliéru hrozí velké problémy, protože jejich investor kvůli nevyřízenému rozhodnutí může zkrachovat. Oni by pak přišli o zakázku, o práci. Pozdní podzim možná ještě přinese mnoho nepříjemných skutečností.

Jan Kasl Jan Kasl je předsedou České komory architektů, je zároveň členem její pracovní skupiny pro legislativu. Věnuje se i vlastní architektonické praxi. V minulosti byl aktivní v politické sféře, v letech 1998 až 2002 byl primátorem hlavního města Prahy.

Systém není špatný, ale...

A jak by měl tedy návrat k původnímu systému fungovat? Co se změní? Nebo bude všechno tak, jak bylo?

Bude to fungovat tak, že by se stále měla podávat projektová dokumentace digitálně v té podobě, jak jsme se to naučili přes portál stavebníka. To myslím, že je dneska relativně snadné. Ale nebude tam podávaná žádost, tu bude možné podat datovou schránkou a myslím, že i papírově.

Úřady pak budou vyřizovat agendu buď v Informačním systému stavebních řízení (ISSŘ), pokud to zvládly, pokud se vše naučily a funguje jim to. Anebo se mohou vrátit na některé složitější úkony ke svým starým systémům a bude to tedy jakýsi interface mezi novým ISSŘ a jejich starým systémem. Budou tam evidovat i dokumentace, všechny jejich kroky budou evidovat centrálně a budou vydávat povolení navenek jakoby z ISSŘ, byť tyto úřady budou pracovat se známou obrazovkou, s jim známým prostředím.

Před chvílí jste naznačil, pokud jsem to správně pochopil, že podle vás by nebylo úplně šťastné ten systém zastavit a začít od začátku. Proč?

Protože si myslím, že se podařilo udělat mnoho práce. Ten systém sám o sobě není špatný. To i pan Karel Trpkoš v analýze jasně říká, že ten systém není špatný. Trpí nedostatkem času na vývoj, nedostatečným testováním a nedostatečným školením úředníků i projektantů, jak tento systém používat. To jsou jeho největší problémy.

Samozřejmě, jak naznačoval pan ministr Kupka, kterému věřím, že jeho jediným úmyslem v této otázce je najít nejrychlejší, pragmatické a bezpečné řešení, které dá právní jistoty všem stavebníkům a žadatelům tak, aby nemohly být jejich žádosti napadány u ÚOHS kvůli procesním otázkám při zadávání, takže věřím, že se to povede a že se k perfektně fungujícímu digitálnímu stavebnímu řízení dostaneme dříve, než za těch odhadovaných 12 až 18 měsíců.