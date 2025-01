Chcete hlasy? Sežeňte si voliče, zavelelo hnutí STAN

Je skoro neuvěřitelné, jaké maléry hnutí Starostové a nezávislí Víta Rakušana přestálo. Brzy po volbách v roce 2021 vyšlo najevo temné pozadí jeho financování. S úmrtím místopředsedy STAN Věslava Michalika ale vše utichlo, Rakušan zavelel k očistě, dary ve výši 3,4 milionu korun byly vráceny. Komentář Praha 6:30 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan (hnutí STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příliš ho nepoškodila ani korupční aféra Dozimetr, kvůli níž musel rezignovat ministr školství Petr Gazdík. Bez ztráty kytičky skončila i nepovedená krátká éra jeho nástupce Vladimíra Balaše.

Název za všechny peníze

Rakušanův geniální tah s názvem, který v lidech evokuje sousedské klábosení, vstřícnost místních konšelů a péči o chodníky, kanalizaci a školu, pořád zabíral.

Když ministr vnitra rozjel turné Debat bez cenzury, koaliční partneři ho brali jako podraz. Voliči to ovšem ocenili, neboť jakákoliv kritika předsedy vlády a ODS se stala oblíbenou kratochvílí hospodských štamgastů.

Odchod arogantního ministra průmyslu Jozefa Síkely do Bruselu byl dalším plusovým bodem. Nahradil ho nekonfliktní Lukáš Vlček, který byl dlouhá léta úspěšným starostou Pacova.

A po vypuzení Pirátů z kabinetu Vít Rakušan promptně dodal ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka. Spory o platy policistů, okolnosti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ani migrační pakt Starostům procenta neubraly.

Jakkoli výše popsané záležitosti můžeme odsuzovat a pitvat z mnoha úhlů, nyní přicházejí Starostové s podnětem, který je pozitivní a pozoruhodný.

Ze stranické věc veřejná

Boj o přední místa na kandidátkách bývá častokrát provázen nepěknými tahanicemi a klevetami. V uskupeních, kde nemá konečné slovo šéf jako v hnutí ANO, rozhodují delegáti oblastních či krajských sněmů a definitivně je schvaluje partajní vedení.

Starostové z ryze stranické záležitosti hodlají udělat věc veřejnou. Uchazeči o první tři místa na kandidátní listině ve čtyřech největších krajích budou muset doložit 800 podpisů od občanů, v dalších regionech 600. Na nižší pozice jich bude třeba o polovinu méně.

Lidé musejí své favority podpořit osobně, ale o jejich signaturu mohou žádat i spolupracovníci daných kandidátů. Škarohlídi to mohou odmávat tvrzením, že stačí obejít pár maturitních tříd a mají to prakticky doma. Jenže i to předpokládá za potenciálními sympatizanty dojít, oslovit je, představit program a schopnost vyslechnout si nepříjemné věci.

Jako uchazeči o Senát

Upachtěné vnitrostranické žadonění o prvních šest příček se tak aspoň částečně promění v předvolební čestný souboj o občanskou přízeň.

Zatím netušíme, zda se tento politický experiment vydaří, avšak každý uchazeč o senátní křeslo by mohl vyprávět, jak nesmírně důležitý je osobní kontakt s voliči.

Kupříkladu Stanislav Balík takto obešel sedm tisíc domácností. Získal 9812 hlasů. Zájemci o sněmovní lavice spíš sázejí na stranickou značku nebo své předcházející funkce.

Nápad Starostů a nezávislých na oživení kampaně metodou tête-à-tête neboli rozhovoru mezi čtyřma očima je chytrou vzpruhou pro mnohdy nudnou, nevybíravou nebo přihlouplou kampaň.

