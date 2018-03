David Pavelka

9. 10. 2016 |Jan Suchan, Nikola Šrámková |Fotbal

Zaskočit německé mistry světa se jim nepovedlo, a tak se teď před českými fotbalisty rýsuje nečekaný nejdůležitější zápas podzimu. Ázerbájdžán totiž v kvalifikaci o mistrovství světa vyhrál po San Marinu také nad Norskem a spolu s Německem je v čele skupiny C. To Češi mají jediný bod, a pokud se nechtějí dostat do šlamastyky, musí se zakavkazským soupeřem v úterý vyhrát.