Sparťan Pavelka nehledal po vypadnutí výmluvy. ‚Bod by nebyl spravedlivý, nehráli jsme svoji hru,‘ uznal

Fotbalisté Sparty Praha se v jarní části sezony v Evropské lize nepředstaví. Ani ve druhém vzájemném utkání nestačili na francouzské Lille, obrat a domácí vítězství 2:1 zařídil dvěma trefami střídající Burak Yilmaz. Sparťané znovu dohrávali o deseti, záložník David Pavelka ale po zápase uznal sílu soupeře. Lille 7:30 4. prosince 2020

„Mně osobně se to špatně hodnotí, nedostal jsem se vůbec do zápasu a myslím si, že náš tam bylo takových víc. Nehráli jsme svoji hru a byli jsme hodně pod tlakem. I když měl soupeř gólové šance až ve druhé půli, tak by bylo asi nespravedlivé, kdybychom si nějaký bod odvezli,“ přiznal sportovně David Pavelka.

Sparta po porážce v Lille v Evropské lize končí.

Pražané sice v Lille i po vyloučení Ondřeje Čelůstky šli do vedení, když se trefil Ladislav Krejčí mladší, ale střídající Burak Yilmaz skóre v poslední desetiminutovce otočil.

„V obou zápasech jsme hráli v deseti. S takhle kvalitním soupeřem to je složité,“ připomenul trenér Václav Kotal, že už v Praze proti Lille musela hrát Sparta v oslabení.

„Po prvních dvou porážkách asi nikdo nečekal, že ještě vůbec budeme bojovat o nějakou naději. Skupina byla těžká, ale nějaké body jsme uhráli a týmy, které postoupily, byly herně dál a síla byla na jejich straně,“ prohlásil Pavelka.

V posledním utkání skupiny doma proti AC Milán už budou Pražané bez šance na postup do vyřazovacích bojů Evropské ligy.

„Zklamání cítíme, protože jsme nakonec sahali po bodu. Ale musíme to vzít jako realitu a pokračovat dál. Čeká nás zase liga a utkání o první místo,“ snažil se po prohře v Lille trenér Kotal namotivovat své svěřence na nedělní ligové derby proti Slavii.

„Derby je derby. Máme dva dny na to, abychom se dali do kupy“ dodal Pavelka.