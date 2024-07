Umělá inteligence teď klimatickou krizi nevyřeší. Naopak potřebuje čím dál víc energie, varuje Koubský

Firma Google v pravidelné zprávě o ochraně životního prostředí píše, že loni produkovala o 48 procent víc skleníkových plynů než před pěti lety. Hlavním důvodem má být rozšiřování datových center, která jsou potřeba k provozu umělé inteligence. „Nedá se říct, jak moc energeticky náročné trénování AI je, protože všechna dosavadní čísla se dají zpochybnit a ukázat jako nepřesná,“ říká v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 20:36 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koubský: Umělá inteligence teď klimatickou krizi nevyřeší (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Digitální technologie dnes podle odhadů spotřebují celosvětově asi dvě procenta elektřiny. Pouze část z toho ale připadá na umělou inteligenci. Velkou část spotřebovávají také kryptoměny nebo hraní počítačových her. „Hodit to tedy celé na umělou inteligenci by nebylo fér,“ podotýká Koubský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O 48 procent vzrostly za posledních 5 let emise společnosti Google. Nejen o tom je Online Plus

Množství energie, kterou umělá inteligence spotřebovává, ale rychle roste a do budoucna by mohlo být problémem. „Do cen se promítne například zelená daň a elektřina bude stát nevyhnutelně více peněz,“ předvídá Koubský.

I to podle něj bude motivovat technologické firmy k vývoji energeticky méně náročných čipů a výhodnějším řešením při stavbě nových datacenter. Dodává také, že tohle je jedna z největších otázek celého rozvoje umělé inteligence, protože právě ta rozhoduje o tom, jestli se firmám vyplatí.

Uhlíková neutralita

Firmy, které umělou inteligenci vyvíjí, například Google, často tvrdí, že se snaží získávat energii především z obnovitelných zdrojů. Koubský ale připomíná, že to jsou spotřebitelé jako každý jiný. Připojeni jsou na energetickou síť země, ve které mají datacentrum.

Google cílí na uhlíkovou neutralitu, emise ale za pět let navýšil o 48 procent. Na vině je umělá inteligence Číst článek

„Kdyby si Google postavil datacentrum u nás, což asi neudělá, tak pojede z větší části na elektřině získávané z uhlí,“ dává příklad Koubský. Pokud by si Google postavil datacentrum v zemi, která má čistější energetický mix, bude i energie, kterou využívá, čistější.

Velké IT firmy své klimatické závazky často řeší tím, že platí „uhlíkové offsety“, kterými kompenzují svou spotřebu „nečisté“ energie. „Právě díky těmto trikům je reálné, aby Google dodržel slib, že nebude produkovat žádné skleníkové plyny do roku 2030,“ připomíná Koubský.

Věc budoucnosti

Zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates věří, že právě sama umělá inteligence by mohla přispět k řešení klimatické krize. Koubský na to namítá, že taková myšlenka není reálná, i když je velmi sympatická.

Publicista Jetmar: AI se rozvíjí rychleji než sociální sítě, proto i její regulace musí být rychlejší Číst článek

„Zatím dovedeme pomocí umělé inteligence řešit méně náročné úlohy než ty, které souvisí s emisemi, jako je například zpětné vychytávání oxidu uhličitého z atmosféry,“ připomíná Koubský.

Připouští ale, že by v budoucnu mohl existovat nový druh umělé inteligence, který by k řešení klimatické krize přispěl. „Od toho, co máme teď, bych ale moc nečekal,“ uzavírá.

Jak se za patnáct let propsaly datové schránky do české společnosti? Jaké vlivové operace provádí Rusko na českém internetu? Poslechněte si celý Online Plus v audiozáznamu výše.