Mám tři top útočníky, kteří střílí góly, ale i skvěle pracují pro tým, pochvaluje si Mourinho po výhře

Fotbalisté Slavie v Evropské lize už potřetí v řadě prohráli. Po dvou porážkách na venkovních hřištích tentokrát doma nestačili na turecké Fenerbahce Istanbul 1:2. Pražanům zkomplikoval boj o postup do play off soutěže i bosenský útočník Edin Džeko.

„Je to neuvěřitelné. Je skvělý, že se dá říct, že takový hráč pochází z české ligy. Klobouk dolů před ním,“ poklonil se záložník pražského týmu Lukáš Provod bosenskému hráči.

Džeko do velkého fotbalu vstoupil před 19 lety v dresu severočeských Teplic. „Za celý zápas jsme mu dali prostor jednou a on toho hned využil. Tak se pozná kvalita útočníka,“ přidal se střelec jediné branky Slavie Tomáš Chorý. Domácí v Edenu díky němu v první půli vedli.

Genialita Džeka

Pak si ale osmatřicetiletý Edin Džeko navedl míč na slabší levou nohu a srovnal. Vyhrocené utkání plné žlutých karet v závěru rozhodl En Nesyri. Portugalský kouč José Mourinho tak měl důvody své svěřence chválit.

„Zima běhal za Džekem po celém hřišti. I přesto se Edin prosadil. Mám tři úžasné útočníky, vedle Edina i En Nesyriho a Tosuna. Nejenže střílí góly, ale navíc fantasticky pracují pro tým,“ pochvaloval si zkušený stratég.

Fotbalisté Slavie tak mají v Evropské lize po pěti duelech čtyři body a jsou v tabulce soutěže průběžně na nepostupových pozicích.

„Na jednu stranu je hezké, že sem jede Fenerbahce a připravují se přímo na nás. To svědčí o tom, jak nás vnímají. My ale potřebujeme zápasy zvládat bodově. Umělecký dojem je hezký, ale my bychom potřebovali jednou třeba nehrát tak dobře, ale zápas zvládnout,“ říkal trenér Pražanů Jindřich Trpišovský, že si cení soubojů s věhlasnými soupeři.

Zároveň kouč Slavie ví, že jeho tým musí začít sbírat výhry v Evropě. V domácí Chance lize je Slavia produktivní a s přehledem soutěž vede.

