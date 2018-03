31. 10. 2006 |Alexandr Pícha |Zprávy ze světa

O víkendu jsme přešli na zimní čas a byly u nás dušičky, což je definitivní známka toho, že je léto pryč. V anglosaském světě zvěstuje blížící se zimu strašidelný Halloween, který už s globalizací proniká i k nám. My se teď ale podíváme tam, kde by mělo strašit nejvíc, a to do Ameriky.