Jedna před Vánoci, druhá v lednu. Prezident měl s Vašinou dvě schůzky, pak oznámil jeho nástup

Konec Jany Vohralíkové působil jako nečekané rozhodnutí. Jak ale zjistil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, jejího nástupce Milana Vašinu oslovil prezident s nabídkou spolupráce už v loňském roce. „Předtím, než padlo to rozhodnutí, měli dvě schůzky," přibližuje šéf hradní komunikace Vít Kolář. Nastupující kancléř Vašina nechtěl výměnu komentovat, Vohralíková uvedla, že se s kanceláří dohodla na tiskovém prohlášení a „ona slovo drží". Původní zpráva Praha 6:20 2. února 2024 Střídání kancléřů. Milan Vašina 15. února nahradí Janu Vohralíkovou | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Ještě v polovině ledna to vypadalo, že je pozice kancléřky Jany Vohralíkové na Hradě neotřesitelná. Na dotazy Českého rozhlasu odpovídala vesele, že kancelář prezidenta republiky už funguje „ve standardním režimu“, a ve středu 23. ledna se vydala s prezidentem Petrem Pavlem na návštěvu Plzeňského kraje.

Už v té době se ale podle informací Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz do úřadu vedoucího prezidentské kanceláře chystal její nástupce, manažer Milan Vašina, který aktuálně působí v Aspen Institutu a na Hrad nastoupí k 15. únoru.

Námluvy s ním začaly už v prosinci. „Oslovoval ho přímo prezident republiky a snad už můžu prozradit, že k tomu došlo v minulém roce před Vánoci. To se spolu setkali,“ řekl šéf komunikace Hradu Vít Kolář s tím, že po novém roce pak proběhla ještě jedna schůzka.

Zdroje z Hradu, které Radiožurnál a server iROZHLAS.cz kontaktoval, se shodují na tom, že volba Vašiny na post kancléře dává smysl. Tuto funkci by měl totiž podle nich vykonávat člověk se zkušenostmi z nejvyšších manažerských pozic, aby úřad přiblížil současným světovým trendům.

Prezident Petr Pavel se s Janou Vohralíkovou sešel 25. ledna, v den, kdy Hrad oznámil, že v kanceláři skončí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident se s Vohralíkovou podle mluvčího Koláře sešel 25. ledna – tedy v den, kdy se oficiálně oznamoval její konec v úřadu. „Domlouvali se spolu na nějakém scénáři toho odchodu. Nevím, jestli to s ní řešil už předtím, mívají společně schůzky jeden na jednoho, takže to mohl zmínit i dříve. Ale u toho byli pouze oni dva a jen oni ví, jak to bylo,“ popisuje šéf komunikace, podle kterého proběhl rozchod s Vohralíkovou poklidně.

Kdo je Milan Vašina? Milan Vašina je český manažer s mnohaletými zkušenostmi. Od roku 2007 řídil slovenský a následně i český T-Mobile. Byl také součástí jedenáctičlenného poradního týmu pro digitalizaci vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti). Aktuálně působí jako výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu – mezinárodní neziskové organizace zaměřené na podporu dialogu o globálních problémech. Odtud se zná s řadou významných politiků a veřejných osobností, které tvoří okruh spolupracovníků prezidenta Petra Pavla.

„Probíhal totálně mírovou cestou. Oni dokonce přišli na naši poradu všichni dohromady, prezident, Vohralíková a Vašina, a Jana se smála jako vždycky. Dokonce nám představili harmonogram předávání,“ popisuje Vít Kolář.

Vohralíková se nechtěla k výměně vyjadřovat. „Domluvili jsme se na tiskovém prohlášení a já jsem ještě stará škola, která dohody drží," napsala krátce v SMS. A podobně reagoval i její nástupce Milan Vašina, který se zase odkázal na tiskové oddělení Hradu.

Jako důvod, proč Vohralíková odchází, uvedla kancelář prezidenta osobní důvody. „Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující, a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům,“ uvedla v tiskové zprávě Vohralíková.

Příběh o dobru a zlu

Podle šéfa hradní komunikace Víta Koláře směřovala situace k výměně na postu kancléře už delší dobu.

„Vždycky je to tak, že k takovému rozhodnutí se nějakým způsobem spěje a ty kapky, které stékají, jsou z různých stran,“ naznačuje kupící se výhrady k osobě kancléřky Vohralíkové a podotýká, že prezident v takovém případě zkrátka není člověk, který by „ty problémy nechával vyhnít“.

Přitom rozporuje, že by výměnu prosadil prezidentův „přítel po boku“ a poradce Petr Kolář, jak naznačovala v minulém týdnu média. „Jednoduchá interpretace, že za všechno může Kolář, je sice takový hezký příběh o dobru a zlu, ale neodráží to realitu, která je mnohem komplikovanější a barvitější,“ podotýká šéf komunikace Hradu.

To ostatně potvrzují Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz i další zdroje z Hradu, které naznačují, že ke konci Vohralíkové přispěl také tlak z prezidentova okolí. Zároveň ale upozorňují, že názor poradce Petra Koláře, bývalého velvyslance v Moskvě a ve Washingtonu, byl v tomto případě významný.

Prezident nicméně označil odchod kancléřky jako „civilizovanou profesionální výměnu ve funkci vedoucího kanceláře“. „Odchod Jany Vohralíkové není spojen s žádnými personálními nebo jinými otřesy, je to změna na základě našeho dohovoru,“ vysvětloval v bilančním rozhovoru pro Radiožurnál Petr Pavel.

Rozkol s Kolářem



Jak už dříve upozornil Radiožurnál a web iROZHLAS.cz, Vohralíková měla dlouhodobě Kolářovu silnou podporu. Na podzim o ni ale přišla.

„Domluvili jsme se na tiskovém prohlášení a já jsem ještě stará škola, která dohody drží.“ Jana Vohralíková (o svém konci na Hradě)

„Moment jejich rozkolu je zásadní. Začalo to v okamžiku, kdy mu odmítla udělat prověrku. Jednoznačně. On se tím ani netajil. Naštval se úplně nebetyčně,“ přiblížil to jeden z lidí blízkých prezidentovi.

Kolář chtěl požádat Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) o prověrku kvůli kritikům. Ti mu vyčítali, že radí prezidentovi a zároveň pracuje mimo jiné pro skupinu Colt CZ Group miliardáře Reného Holečka. Aby takové spekulace nemusel vyvracet a vyhnul se srovnávání s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, chtěl se Kolář podle „nechat proklepnout“ od NBÚ.

Podle svých slov si dal dohromady všechny dokumenty, v půlce prosince ale prezidentská kancelář oznámila, že za Koláře žádost nepodá. Exdiplomat kvůli tomu s Hradem neprodloužil smlouvu.

Od ledna podle vyjádření šéfa hradní komunikace Víta Koláře přišel o vstupní kartu, účast na poradách i soukromé schůzky s prezidentem. „Myslím, že tímhle krokem, přestože se Petrovi nelíbí, se to i pro ten Hrad pročistí, protože nemusí tuhle věc vysvětlovat a řešit,“ uvedl k tomu šéf hradního tiskového odboru.

Exdiplomat Petr Kolář k tomu v polovině ledna uvedl, že kroky kanceláře respektuje. Aktuální situaci kolem kolem změn na Hradě nechtěl komentovat.