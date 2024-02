Kolář o Vohralíkové: Byly tam pochybnosti, ale přednosti převážily. Teď žádný vztah nemáme

Znal se s Janou Vohralíkovou už od 90. let, ale od jeho konce na Hradě s ní už nemá „žádný“ vztah. Petr Kolář byl přitom podle zdrojů Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz klíčovou osobou, která kancléřku na Hrad prosadila. „Měl jsem pocit, že je to osoba, která by se nám hodila. Nebyl jsem to ale jen já sám, kdo to říkal,“ dodává v rozhovoru a vyjadřuje se i o fungování jejich společného projektu Občané PRO. Rozhovor Praha 12:40 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kolář zůstává na Hradě jako externí poradce prezidenta Petra Pavla | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Jaký je teď váš vztah s paní kancléřkou Janou Vohralíkovou?

Žádný.

Co to znamená?

Já nevím, já s ní žádný vztah nemám. Nikde se s ní nescházím, nikde si nic nepíšeme, nic si neříkáme. Paní kancléřka řídí kancelář prezidenta a já si dělám svoje.

Jde mi o to, že jste docela dlouho fungovali na Hradě společně, takže nějaký vztah tam byl.

No ano, ale já jsem skončil v kanceláři prezidenta. Můj pracovní vztah s ní byl ukončen, a co se týče osobního vztahu, tak pokud ji někde potkám, slušně se pozdravíme. Nedávno jsem ji potkal na nějakém koncertě v Rudolfinu.

Na Hrad a zase zpátky: jedenáct měsíců kancléřky Jany Vohralíkové Číst článek

A pozdravili jste se?

Pozdravili.

Máme potvrzeno z několika důvěryhodných zdrojů, že právě vy jste na Hrad prosadil nynější kancléřku Janu Vohralíkovou. Ostatní měli pochybnosti kvůli jejím kauzám – měla své problémy v Senátu, je na černé listině YMCA... Vy jste ji ale prosadil a hájil. Splnilo to vaše očekávání? Nelitujete teď toho?

Na to řeknu pouze no comment. Nebudu se k tomu vyjadřovat.

Nebudete se vyjadřovat k čemu přesně?

Nebudu se vyjadřovat k tomu, jak paní kancléřka řídí kancelář. To nedokážu posoudit.

Jedna před Vánoci, druhá v lednu. Prezident měl s Vašinou dvě schůzky, pak oznámil jeho nástup Číst článek

A k tomu, že je tam na vaše doporučení?

Byl jsem jeden z těch, kteří paní kancléřku doporučovali na základě toho, co jsem o ní věděl. Byly tam nějaké vznesené pochybnosti. Na druhou stranu se mi zdálo, že její přednosti převažují. A nebyl jsem sám. Přišlo mi, že je to vhodná osoba. Bavili jsme se o tom a pozitivní názory na ni asi nakonec převážily.

Její kauzy vám tedy nevadily? Nepřipadalo vám to problematické?

O tom já nic nevím. Ale bavil jsem se o ní s panem předsedou Senátu, který se zdál, že ji nemá důvod obhajovat, ale sám mi řekl, že nic, co by bylo nad rámec pravidel a zákona, nebylo. Pokud vím, žádné šetření ani Nejvyšší kontrolní úřad nezahájil.

Snažím se – i vzhledem ke své praxi – držet toho, co jsou ověřená fakta, a ne toho, co se o někom vykládá. Prostě byly vznesené nějaké pochybnosti a nějaké domněnky, které se, pokud vím, neprokázaly v té formě, že by paní kancléřka dělala něco špatně.

Nespolupracovali, ale měli spolek

Jak dlouho se s paní Vohralíkovou znáte?

Dlouho. Myslím, že poprvé jsme se potkali někdy koncem 90. let. Ale nikdy jsme spolu nespolupracovali.

A co třeba spolek Občané PRO?

Tam je zakládající členkou.

A místopředsedkyní.

My ho teď budeme fúzovat s jiným spolkem, který jsme měli s panem prezidentem. Takže z „Občané PRO“ by měli vzniknout „Občané PRO bezpečnou budoucnost“. Tento spolek vznikl po neúspěchu Jiřího Drahoše (v prezidentské volbě).

Ach, ty titulky… Ano, na konci roku mi končí smlouva. Ano, už ji neprodloužím. NE, NEBUDU POKRAČOVAT NA HRADĚ BEZ SMLOUVY. Půjdu-li na Hrad, tak jako jakákoli jiná návštěva. Tedy budu-li pozván. Howgh. https://t.co/R8aGOhDMeq — Petr Kolář (@PetrKol15555896) December 21, 2023

A jaký byl jeho cíl?

Cílem toho spolku je pomáhat kultivovat společenskou a politickou debatu a pomáhat politikům, o kterých si členové spolku mysleli, že by mohli být podporováni. Napříč politickým spektrem, protože v různých partajích jsou různí lidé. Tak jsme si říkali, že je budeme – když o to budou stát – podporovat i veřejně.

Byly nějakým dlouhodobým cílem toho spolku prezidentské volby? Časově to sedí, vznikl v červnu 2018 poté, co se stal Miloš Zeman podruhé prezidentem.

Když jsme to zakládali, tak jedním z důvodů bylo to, že lidé, kteří podporovali profesora Drahoše, měli pocit, že tím ten boj neskončil a že je potřeba pokračovat dál. Někteří z toho týmu měli potřebu se nerozejít, proto vznikl tenhle spolek.

Po hradní kanceláři nic nechci. Chovají se ke mně zdvořile, i já budu nadále slušný, říká poradce Kolář Číst článek

Bylo ve hře, že byste kandidoval na prezidenta vy?

V té době bylo něco takového ve hře, ale pak se vyvinuly věci jinak a s panem prezidentem (Petrem Pavlem) jsme založili spolek Pro bezpečnou budoucnost. Začali jsme s ním jezdit po republice. Občané PRO byla spíš platforma na zvaní si nějakých zajímavých hostů, což zůstalo. Pak se aktivita přesunula spíš k tomu druhému spolku.

Proč jste spolupracoval právě s paní Vohralíkovou?

Paní Vohralíková byla jedna z těch, která se jevila vhodná k tomu, abychom ji tam měli. Připadalo mi totiž dobré, abychom měli možnost spolupracovat s lidmi, kteří se vyznají v nevládním sektoru a mají něco za sebou. Paní Vohralíková měla i krátkou zkušenost s komunální politikou. Hlavně měla vhled do něčeho, co mi přišlo důležité pro takovou iniciativu – práce s občanskou společností.

Společné působení ve spolku pak tedy vyústilo v to, že jste ji doporučil na místo kancléřky?

Stejně jako byla doporučena mně, tak jsme ji doporučili prezidentovi. Měl jsem pocit, že je to osoba, která by se nám hodila. Nebyl jsem to ale jen já sám, kdo říkal, že tahle paní by mohla být vhodnou adeptkou. Pak si ji prezident pozval a domluvili se.