27. 9. 2012 |Andrea Strohmaierová, Libor Procházka, bre |Zprávy z domova

Tvrdý alkohol bude možné znovu prodávat. Rozhodla o tom vláda. Povolený je ale jen alkohol vyrobený před začátkem letošního roku, anebo s novými kolky. U starších lahví z letošního roku musejí výrobci doložit původ lihu, mají na to 60 dní. Podle Unie výrobců a dovozců lihovin to nebude problém. Poctivé likérky to prý zvládnou rychle.