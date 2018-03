Litoměřicko

15. 7. 2015 |Marek Augustin, Lucie Valášková |Regiony

Už v 60. letech minulého století vznikl rybník Chmelař v Úštěku na Litoměřicku, tradičně nazývaný jezerem. A na zázemí okolních kempů je to poznat. Jeden z nich s hlavní písečnou pláží patří od letošní sezóny téměř celý městu. Radnice ho chce vylepšit tak, aby přilákal víc turistů. To, že je to potřeba, potvrzují i někteří návštěvníci.