7. 11. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Ministerstvo obrany uzavře smlouvu se společností Tatra Defence Vehicle na opravu bojových vozidel Pandur. Novinářům to řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté, co kontrakt projednala vláda. Za tříletý kontrakt zaplatí ministerstvo do 900 milionů korun bez DPH. V částce je i dodávka náhradních dílů za 450 milionů korun.