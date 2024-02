Obnova Ukrajiny přináší šance českým podnikatelům. Někteří i ve válečných podmínkách rozbíhají projekty

České firmy se stále víc zapojují do obnovy Ukrajiny, přestože válka už tam trvá dva roky a její konec je v nedohlednu. Česká republika převzala patronát nad jednou z největších ukrajinských oblastí – Dnipropetrovskou – a právě tam mají směřovat hlavní aktivity českých společností. Obnova Ukrajiny tak přináší šance i pro české podnikatele. Někteří z nich už i ve válečných podmínkách rozbíhají své projekty Od stálého zpravodaje Dnipro 23:53 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci se zapojují do oprav po bojích v Záporoží | Zdroj: Profimedia

Česká podnikatelská mise nedávno navštívila Dnipro a také druhé největší město regionu Kryvyj Rih. Například firma Warex už tady má konkrétní objednávku. „Na Ukrajině nabízíme modulární výstavbu složitých konstrukcí, jako jsou školky, školy, nemocnice a sociální bydlení, což je v nynější situaci na Ukrajině velice aktuální,“ přibližuje Andrej Zvelidovskij, zástupce firmy Warex pro Ukrajinu.

„Lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou, teď potřebují ubytování a my nabízíme variantu plnohodnotného ubytování, což je dvoupodlažní dům s byty, sprchou, kuchyňkou a ubytovacími prostory. Zatím jde o jeden dvoupodlažní dům, který se bude skládat ze 72 modulových prvků,“ popisuje zakázku.

„Je to sociální program, tudíž zčásti spoléháme na pomoc české vlády v rámci bilaterálních programů humanitární pomoci a zčásti spoléháme na pomoc z Ukrajiny a samozřejmě i na pomoc dárců,“ pokračuje Zvelidovskij.

Po válce by to ale měla být normální komerční spolupráce. „Do budoucna to může být normální, protože se snažíme probourat cestu pro české firmy a české technologie. Na Ukrajině je spousta výrobců modulů nebo kontejnerů, ale je velmi málo těch, kteří mají opravdu zkušenosti s výstavbou takto složitých konstrukcí. Je to bydlení, které je alternativa klasickému stavebnictví s tím, že to děláme za 6-7 měsíců,“ uzavírá.

Oboustranné spolupráce

Další firmou, která už tady v Dnipru navázala kontakty je EMK. Ta mimo jiné nabízí hybridní elektrárny. „To znamená fotovoltaika a plynové elektrárny. Ty mají obrovskou výhodu: jednak jsou levné a jednak také dokážou pokrýt špičkové výkony, které při rozbití infrastruktury velmi dobře zajistí dodávku elektrické energie do měst, obcí, nemocnic a strategické infrastruktury,“ popisuje ředitel společnosti Martin Beutl.

Firma EMK na Ukrajině našla také subdodavatele pro své jiné projekty. Ti budou pro firmu vyrábět například transformátory: „Je to například firma, která tady dělá elektromotory a výkonovou energetiku. My jim zašleme projektovou dokumentaci a technickou specifikaci na to, co teď realizujeme v Čechách a Německu, a oni na to udělají rozpočet a přesně stanovíme spolupráci,“ vysvětluje.

„Na druhou stranu chceme navíc dodávat komponenty a nové technologie, se kterými pracujeme my a které jsou vyvinuté ve spolupráci s ČVUT Praha a také s německými univerzitami, se kterými v Německu spolupracujeme. Čili je to takový evropský komplex spolupráce v energetice, který je založen na energy transition a ten budeme přenášet i sem na Ukrajinu.“

Další možností jsou nevyužívané energetické zdroje původně určené pro provoz plynovodů, které teď kvůli bojkotu ruského plynu v Evropě fungují jen na 20 procent.

„Byznys samozřejmě není, ale infrastruktura je. Když si představíme přečerpávací zařízení pro plynovod, které má v těch místech spotřebu 100 MW, tak to jsou velmi rychle schopni přebudovat na elektrická zařízení a elektrárny. To jsou nové zdroje, které jsou schopny pokrýt okamžitou spotřebu energie v regionech a dohromady tak zabezpečit industrii okolo,“ navrhuje Beutl.

Tuto podnikatelskou misi zorganizovaly obchodní komory obou zemí, české ministerstvo zahraničí a úřad vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny.