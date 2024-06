Merkur je vnímán jako hračka pro kluky, to chceme změnit, plánuje majitel Richard Hrbáč

Povede se před 100. výročím existence zachránit známou stavebnici Merkur? Richard Hrbáč se o to jako nový majitel pokouší. Jak se mu to po pěti letech vlastnictví značky daří? Kde je o kovovou stavebnici zájem? „Přestože je těžké konkurovat novým technologiím, radost z toho, že něco postavím, se nemění,“ popisuje Hrbáč pro Radiožurnál, proč je Merkur stále populární. Praha 0:15 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Merkur je vnímán jako hračka pro kluky, to chceme změnit, plánuje majitel značky | Foto: Ota Bartovský | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Už třicet let obchodujete s hračkami, proč zrovna hračky?

Život člověka vždycky dostane na nějakou křižovatku, mě to poslalo k dřevěným hračkám. Konkrétně k vláčkům jedné příbramské firmy, která už dnes neexistuje, ta mě poslala do velkého hračkářského světa. Tak jsem se začal pohybovat v hračkářském prostředí, které je příjemné, a proto jsem v něm zůstal.

Jak se trh za tu dobu změnil?

Trh se změnil zcela zásadně. Já jsem začal v roce 1994 a po revoluci byl trh úplně prázdný. Existovali známí čeští výrobci, kteří byli před revolucí velkými exportéry dřevěných hraček i do západní Evropy. Po revoluci nastala velká změna, začalo se dovážet vše možné od západních výrobců, lidé byli lační po Barbie panenkách a Legu. Změna byla hodně rychlá.

Jaké hračky frčí teď? S čím si děti nejraději hrají?

Děláme si průzkumy a snažíme se trendy predikovat. Trendy přicházejí z Ameriky a platí, že to, co se tam prodává teď, bude u nás populární za pět let. V současné době jsou oblíbené licenční a barevné věci. Také je kladen čím dál tím větší důraz na udržitelnost a ekologické materiály, problematika životního prostředí v rámci hraček rezonuje mezi mladými rodinami, a je to dobře.

Jaký potenciál jste viděl v Merkuru?

Viděl jsem samozřejmě obchodní potenciál. Ale kromě toho, že hračky distribuuji, tak se je zároveň snažím vyrábět, protože do hraček chci vložit i nějakou kreativitu. Od roku 2005 máme privátní značku na výrobu hraček, kterou podporujeme.

V Merkuru jsem viděl dlouhou historii, jakousi esenci češství, které z něj úplně prýští. Pan Vancl založil první stavebnici na propojovací kovové díly v roce 1920, dokonce si sám vymýšlel stroje, které byly na výrobu potřeba. Stroje podle jeho designu v Merkuru fungovaly ještě donedávna. Poté, co jsem firmu před pár lety převzal ve špatném stavu, jsem proto musel předělat celé zázemí, včetně výroby nebo managementu.

V rozhodnutí převzít Merkur byl i jakýsi sentiment, v současné době je ryze českých výrobců hraček asi devět, sdružujeme se v Asociaci českých výrobců hraček. Chci, aby příběh Merkuru byl přenositelný pro další generace.

Jak dnes konkurovat digitálnímu světu?

Testuju to i v rámci svých dětí, abych pochopil jejich myšlení. Konkurence je obrovská, digitální hry jsou rychlé a akční, takže je to těžké. Rodiče se snaží oddálit věk, kdy jejich děti do kontaktu s digitálním světem přijdou, ale je to nezastavitelné.

Proto jsme Merkur přizpůsobili mladším dětem, hračky jsou jednodušší a mají krokové návody, aby je zvládly postavit. Učí se díky stavebnici představivosti, kreativitě a motorice. A fakt, že se Merkur staví dlouho, může být i výhodou – rodiče s dětmi spolu stráví více času.

Richard Hrbáč, nový majitel známé stavebnice Merkur | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Jak historii přetavit v něco, co bude pokračovat?

Z Merkuru chceme udělat moderní značku s přesahem. To děláme tak, že přinášíme novou duši s prvky robotizace. Zároveň ale nezapomínáme na starší zákazníky, pro které připravujeme novou kolekci Metropol. Doufám, že Merkur tu za sto let pořád bude.

